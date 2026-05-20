Shaylon celebra classificação antecipada do estreante Mirassol na Libertadores

Disputando a Copa Libertadores pela primeira vez na sua história, o Mirassol garantiu sua classificação às oitavas de final do torneio nesta terça-feira, ao bater o Always Ready por 2 a 1, no Paraguai. Autor do primeiro gol do time brasileiro, Shaylon celebrou vitória e valorizou o feito inédito.

"Jogo muito difícil, estou muito feliz pela classificação e pela vitória. A gente se dedicou, se empenhou muito nesta partida e graças a Deus saímos daqui vitoriosos e com a classificação.", disse.

"Primeira vez do clube na Libertadores, era um sonho para a gente classificar e fizemos isso, então fizemos um trabalho muito bem feito. Agora é comemorar, porque não é fácil classificar na Libertadores, e agora é aproveitar. Tem mais uma partida ainda, depois aproveitar o mata-mata também.", completou.

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Campanha sólida na Libertadores

Com sua quarta vitória em cinco jogos, o Mirassol chegou a 12 pontos e, na liderança do Grupo G, garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição. O clube do interior paulista venceu nesta terça seu primeiro jogo fora de casa, após garantir 100% de aproveitamento nos jogos como mandante.

Próximo jogo do Mirassol

Jogo: Mirassol x Fluminense

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)