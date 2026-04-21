Rafa Márquez será o técnico da seleção mexicana após a Copa de 2026

O ex-zagueiro Rafael Márquez assumirá o cargo de técnico da seleção mexicana assim que a Copa do Mundo de 2026 terminar, anunciou nesta segunda-feira (21) à Fox Sports Duilio Davino, diretor de seleções da federação do país.

'El Kaiser', ex-jogador do Barcelona e do Monaco, entre outros clubes, que disputou cinco Copas do Mundo com a camisa do 'El Tri' (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), trabalha atualmente como auxiliar técnico da equipe.

Ele ocupa essa função desde que Javier Aguirre assumiu o comando, em agosto de 2024, para a preparação rumo ao Mundial da América do Norte, que terá início em 11 de junho.

"O contrato dele está assinado", disse Davino em entrevista ao ex-jogador chileno Fabián Estay. O objetivo de Rafa Márquez será levar a seleção mexicana à Copa do Mundo de 2030.

O dirigente revelou ainda que a comissão técnica do próximo treinador está "80 por cento" definida.

Davino destacou que Márquez, de 47 anos, mantém as mesmas qualidades de liderança que mostrou ao longo de sua carreira como jogador, a qual começou em 1996 e terminou em 2018.

"Hoje, como auxiliar e como treinador, ele é exatamente como era quando jogador. Ele se transforma dentro do vestiário", observou Davino.

Rafa Márquez detém o recorde de 147 jogos pelo México, o que o coloca como o quarto jogador com mais atuações na história da seleção.

Como zagueiro, Márquez foi uma figura emblemática sob o comando de treinadores do 'El Tri', como os mexicanos Manuel Lapuente, o próprio Javier Aguirre e Miguel Herrera, assim como o argentino Ricardo La Volpe e o colombiano Juan Carlos Osorio.

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Formação na Espanha

Após sua aposentadoria dos gramados, o ex-zagueiro se tornou diretor esportivo do Atlas de Guadalajara, o clube onde fez sua estreia como profissional.

Sua carreira como treinador teve início nas categorias de base da Espanha, na Real Sociedad Deportiva Alcalá, entre 2020 e 2021.

Em seguida, de 2022 a 2024, atuou como técnico principal do Barcelona Atlètic, a equipe filial do FC Barcelona.

O icônico ex-capitão mexicano concluiu seu curso de formação de treinadores junto à Real Federação Espanhola de Futebol.

Em 2022, o ex-jogador do Hellas Verona obteve sua licença de treinador Uefa Pro.

Javier 'El Vasco' Aguirre observou que, no atual elenco da seleção mexicana, "a figura de Rafa Márquez é extremamente importante. Ele se preparou tanto dentro quanto fora de campo".

'El Vasco' destacou que Márquez exerce um estilo de liderança baseado na "convicção", acrescentando que suas sugestões se mostraram altamente úteis para aprimorar o desempenho defensivo do México.

Atuando como auxiliar técnico de Aguirre, Rafa Márquez desempenhou um papel fundamental na conquista de dois títulos em 2025: a Liga das Nações da Concacaf e a Copa Ouro.

*Por AFP