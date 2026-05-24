Guardiola recebe homenagem em despedida do Manchester City: "Tremenda honra"

Neste domingo, após a derrota do Manchester City para o Aston Villa por 2 a 1, o técnico Pep Guardiola se despediu do comando do time britânico após dez anos no cargo. Além do espanhol, a cerimônia também contou com as despedidas do português Bernardo Silva e do britânico John Stones.

O evento contou com a presença de ex-jogadores do clube, como os brasileiros Ederson e Fernandinho, que cumprimentaram o elenco atual e o treinador espanhol, além de receberem presentes e homenagens do clube. Depois, foi a vez de Guardiola receber os aplausos e as celebrações da torcida no Etihad.

"Eu nunca poderia imaginar que receberia essa quantidade de amor. Tem sido uma incrível e tremenda honra de ser o treinador de vocês e estar aqui durante dez anos, conquistar tantos troféus e passar por tantas emoções", disse o espanhol.

Durante sua passagem pelo City, Guardiola conquistou vinte títulos, sendo seis de Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Além das taças, o treinador comandou o clube em 593 jogos e teve um aproveitamento superior a 70%, com 416 vitórias, 87 empates e 90 derrotas. Nesse período, o time marcou 1423 gols e sofreu 522.

"No próximos anos, se vocês me encontrarem pelo mundo, ou nas ruas por aqui, eu gostaria que vocês viessem até a mim e me abraçassem", disse Guardiola para os fãs no Etihad. "Todas as decisões que tomei nos últimos anos, eu sempre pensei no que fosse melhor para esse clube e será para sempre assim. Eu amo muito vocês", concluiu.

O mais cotado para substituir Pep Guardiola no Manchester City é Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea. Segundo informações da imprensa inglesa, o italiano deve assinar um contrato de três anos com a equipe.

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