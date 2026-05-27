Deyverson faz dois, LDU bate Always Ready e garante ponta do grupo na Libertadores

A LDU garantiu nesta terça-feira a liderança do grupo G da Libertadores ao vencer o Always Ready por 3 a 2, com direito a dois gols do atacante brasileiro Deyverson no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Situação do grupo

Assim, a LDU fica com a primeira colocação da chave com 12 pontos, levando vantagem sobre o Mirassol nos critérios de desempate. Por sua vez, o Always Ready ficou na lanterna do grupo com apenas três pontos e está eliminado do torneio.

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📋 Resumo do jogo

🔴 LDU 3 x 2 ALWAYS READY ⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores

🏟️ Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado

📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Quiñónez, aos 7' do 1ºT (LDU)

⚽ Triverio, aos 18' do 1ºT (Always Ready)

⚽ Nava, aos 40' do 1ºT (Always Ready)

⚽ Deyverson, aos 32' do 2ºT (LDU)

⚽ Deyverson, aos 44' do 2ºT (LDU)

Como foi o jogo

Aos sete minutos de jogo, o goleiro Baroja deu rebote após finalização de Estrada e Quiñónez aproveitou para empurrar as redes e colocar a LDU em vantagem. Aos 18, no entanto, Triverio aproveitou cruzamento de Saucedo em cobrança de falta e desviou na pequena área para empatar pelo Always Ready. Já aos 40, Saucedo cruzou novamente e Nava venceu no alto para testar às redes e virar a partida.

Na segunda etapa, aos 32 minutos, Deyverson recebeu de fora da área e arriscou um arremate preciso para empatar o duelo. No final, aos 44, Corozo venceu uma disputa no alto e ajeitou de cabeça na segunda trave para Deyverson empurrar às redes, marcar seu segundo gol e dar a vitória à LDU.