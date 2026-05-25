Campeão do mundo com a Itália fica perto de assumir o comando da Lazio

A Lazio está próxima de anunciar o substituto de Maurizio Sarri, que deixou o comando técnico da equipe ao final do Campeonato Italiano. O escolhido é Gennaro Gattuso, campeão mundial com a Itália como jogador. As informações são do jornalista Matteo Moretto.

Sem clube desde que deixou o comando da seleção italiana, em abril de 2026, o treinador deve assinar contrato por duas temporadas com o time.

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Apesar da carreira vitoriosa como jogador, com o título da Copa do Mundo de 2006 pela Itália e duas Ligas dos Campeões com o Milan, o ex-atleta não teve nenhum trabalho de destaque à beira dos gramados.

Gattuso já passou por nove clubes diferentes, além da seleção italiana. Em nenhum de seus trabalhos o técnico conseguiu completar 100 jogos pelas equipes que treinou.

Seu trabalho de maior destaque foi à frente do Napoli, entre 2019 e 2021. Neste período, o italiano comandou a equipe em 81 partidas, com 46 vitórias, 13 empates e 22 derrotas, além de conquistar a Copa da Itália, seu único título como treinador.