Goleiro do Juventude elogia atuação defensiva da equipe na derrota para o São Paulo

Jogando no Morumbis, o Juventude saiu derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 nesta terça-feira, em jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Destaque da equipe gaúcha, o goleiro Pedro Rocha defendeu pênalti cobrado por Jonathan Calleri e evitou que a desvantagem para o jogo de volta fosse maior.
"A gente veio na esperança de sair vivo para o próximo jogo, e devido a circunstância, com um homem a menos, acho que conseguimos um bom resultado, fomos muito bem defensivamente, não só eu, a equipe toda. Queríamos sair com vida e a gente conseguiu, vamos tentar buscar a classificação no Jaconi sim.", destacou o arqueiro.
Jogo de volta
Juventude e São Paulo voltam a se enfrentar no dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Após vencer por 1 a 0, o São Paulo pode até empatar para avançar às oitavas de final da competição.
Próximo jogo do Juventude
- Juventude x Londrina (oitava rodada da Série B do Brasileirão)
- Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)