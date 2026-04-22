Apostas

Goleiro do Juventude elogia atuação defensiva da equipe na derrota para o São Paulo

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Fernando Alves/ECJ
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 21:59 • Atualizado 21/04/2026 às 22:00

Jogando no Morumbis, o Juventude saiu derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 nesta terça-feira, em jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Destaque da equipe gaúcha, o goleiro Pedro Rocha defendeu pênalti cobrado por Jonathan Calleri e evitou que a desvantagem para o jogo de volta fosse maior.

"A gente veio na esperança de sair vivo para o próximo jogo, e devido a circunstância, com um homem a menos, acho que conseguimos um bom resultado, fomos muito bem defensivamente, não só eu, a equipe toda. Queríamos sair com vida e a gente conseguiu, vamos tentar buscar a classificação no Jaconi sim.", destacou o arqueiro.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Jogo de volta

Juventude e São Paulo voltam a se enfrentar no dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Após vencer por 1 a 0, o São Paulo pode até empatar para avançar às oitavas de final da competição.

Próximo jogo do Juventude

  • Juventude x Londrina (oitava rodada da Série B do Brasileirão)
  • Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

