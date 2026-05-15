Internacional x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Internacional e Vasco se enfrentam neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio.
Separa a tua camisa branca e vem pro Gigante! 🇦🇹🏟️
⚽ Inter x Vasco;
📅 16 de maio;
⏰ 18h30;
🏟️ Beira-Rio! pic.twitter.com/yEd8GDaXnt
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 14, 2026
Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo?
- Streaming: Amazon Prime.
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Como chega o Internacional?
O Inter vem de uma boa sequência na temporada. Nos últimos 10 jogos, o Colorado perdeu apenas um, para o Mirassol, na 12ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Paulo Pezzolano vem de vitória por 3 a 2 contra o Athletic Club, pela quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time gaúcho foi às oitavas de final.
Para o jogo contra o Vasco, o Inter não vai ter Félix Torres e Victor Gabriel, dupla de zaga titular que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dos dois, Paulinho está machucado e não vai estar à disposição.
Como chega o Vasco?
Já o Vasco vive uma situação parecida com a do Inter. São apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos. Os comandados de Renato Portaluppi não perdem há cinco jogos, incluindo a última partida contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. O Gigante da Colina empatou com o Papão por 2 a 2 e se classificou para as oitavas de final após vencer o jogo de ida por 2 a 0.
Os desfalques do Vasco são: Thiago Mendes e Johan Rojas, por acúmulo de cartões amarelos. Cuiabano, Jair e Mateus Carvalho, machucados, completam a lista.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 71 vezes, com 32 vitórias do Inter, 24 do Vasco e 15 empates.
Últimos jogos:
- Vasco 5 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2025
- Internacional 1 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro 2025
- Vasco 0 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2024
- Internacional 1 x 2 Vasco - Campeonato Brasileiro 2024
- Vasco 1 x 2 Internacional - Campeonato Brasileiro 2023
Estatísticas
Internacional no Brasileirão 2026
- 15 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas
- 16 gols marcados
- 16 gols sofridos
- Artilheiros: Alexander Bernabei e Alan Patrick, com 3 gols
Vasco no Brasileirão 2026
- 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas
- 21 gols marcados
- 21 gols sofridos
- Artilheiro: Thiago Mendes, com 4 gols
Prováveis Escalações
🔴⚪ Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Allex e Bernabei; Carbonero; Alerrandro.
Treinador: Paulo Pezzolano.
⚫⚪ Vasco: Léo Jardim, Puma Rodriguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura e Cauan Barros; Adson, Tchê Tchê e Andrés Gómez; Spinelli.
Treinador: Renato Gaúcho.
Arbitragem
- Árbitro: Não dívulgado
- Assistentes:
- VAR: