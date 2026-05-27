Grêmio só empata com o Torque e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio apenas empatou com o Montevideo City Torque em 2 a 2 nesta terça-feira e não conseguiu a classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana. A partida na Arena, que fecha a fase de grupos da competição para as equipes, contou com gols de Gabriel Mec e Carlos Vinícius pelos gaúchos, enquanto Salomón e Pizzichillo anotaram pelos uruguaios.
Situação do grupo
Com o resultado, o Grêmio fica com 11 pontos na segunda colocação do grupo F e terá que disputar os playoffs da competição contra os terceiros colocados da Libertadores antes das oitavas de final da Sul-Americana. Por sua vez, o Torque garante a liderança da chave com 13 pontos e vai direto para as oitavas.
Fim de jogo: #Grêmio 2x2 Montevideo City Torque
Com gols de Gabriel Mec e Carlos Vinícius, empatamos no fechamento da fase de grupos da #SulAmericana2026. Voltamos a campo no sábado, para o duelo diante do Corinthians, na Arena.#GRExMCT pic.twitter.com/vWgAdTK5AM
— Grêmio FBPA (@Gremio) May 27, 2026
📋 Resumo do jogo
🔵 GRÊMIO 2 x 2 MONTEVIDEO CITY TORQUE ⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Wagner Leonardo e Gabriel Mec (Grêmio); Gonzalo Montes e Aguero (Torque)
🟥 Cartões vermelhos: Carlos Vinícius (Grêmio)
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
Gols
- ⚽ Salomón Rodríguez, aos 37' do 1ºT (Torque)
- ⚽ Gabriel Mec, aos 2' do 2ºT (Grêmio)
- ⚽ Pizzichillo, aos 38' do 2ºT (Torque)
- ⚽ Carlos Vinícius, aos 41' do 2ºT (Grêmio)
🔵 Grêmio
Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel (Arthur); Tetê (Enamorado), Leonel Pérez, Tiaguinho e Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinícius e Braithwaite
Técnico: Luís Castro
⚪ Montevideo City Torque
Torgnascioli; Aguero; Kevin Silva, Franco Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo (Cáceres), Kociubinski (Tarán), Montes e Obregón (Busquets); Salomón Rodríguez
Técnico: Marcelo Méndez
Como foi o jogo
Logo aos dois minutos de jogo, o Torque chegou com perigo. Pizzichillo fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro na pequena área para Obregón, que bateu mal, por cima da meta de Weverton. Aos 12, os uruguaios até conseguiram marcar com Salomón, mas o atacante dominou com a mão e o gol acabou anulado. Já aos 37 minutos, os visitantes enfim inauguraram o marcador. Facundo Silvera arrancou pela esquerda e conseguiu cruzar para Salomón desviar na pequena área e estufar as redes pelo Torque.
Logo na volta para o segundo tempo, aos dois minutos, Gabriel Mec recebeu na intermediária e driblou Kagelmacher para finalizar de esquerda de fora da área e deixar tudo igual pelo Grêmio. Após apenas cinco minutos, Mec chegou a marcar o que seria o gol da virada do Tricolor, mas foi marcado impedimento no lance.
Caminhando para a reta final da partida, aos 38 minutos, o Torque teve uma falta pelo lado esquerdo da área e Pizzichillo cobrou com categoria para colocar os uruguaios novamente em vantagem. Pouco depois, aos 41, Tarán derrubou Braithwaite na área e foi marcado pênalti para o Grêmio, convertido por Carlos Vinícius, que acabou expulso nos acréscimos por reclamação.
Próximos jogos
Grêmio
- Jogo: Grêmio x Corinthians
- Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) | 17h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena do Grêmio
Montevideo City Torque
- Jogo: Albion x Montevideo City Torque
- Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo) | 10h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Uruguaio
- Local: Estádio Luis Franzini