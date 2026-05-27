Grêmio só empata com o Torque e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio apenas empatou com o Montevideo City Torque em 2 a 2 nesta terça-feira e não conseguiu a classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana. A partida na Arena, que fecha a fase de grupos da competição para as equipes, contou com gols de Gabriel Mec e Carlos Vinícius pelos gaúchos, enquanto Salomón e Pizzichillo anotaram pelos uruguaios.

Situação do grupo

Com o resultado, o Grêmio fica com 11 pontos na segunda colocação do grupo F e terá que disputar os playoffs da competição contra os terceiros colocados da Libertadores antes das oitavas de final da Sul-Americana. Por sua vez, o Torque garante a liderança da chave com 13 pontos e vai direto para as oitavas.

Fim de jogo: #Grêmio 2x2 Montevideo City Torque

Com gols de Gabriel Mec e Carlos Vinícius, empatamos no fechamento da fase de grupos da #SulAmericana2026. Voltamos a campo no sábado, para o duelo diante do Corinthians, na Arena.#GRExMCT pic.twitter.com/vWgAdTK5AM — Grêmio FBPA (@Gremio) May 27, 2026

📋 Resumo do jogo

🔵 GRÊMIO 2 x 2 MONTEVIDEO CITY TORQUE ⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana

🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Wagner Leonardo e Gabriel Mec (Grêmio); Gonzalo Montes e Aguero (Torque)

🟥 Cartões vermelhos: Carlos Vinícius (Grêmio)

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

Gols

⚽ Salomón Rodríguez, aos 37' do 1ºT (Torque)

⚽ Gabriel Mec, aos 2' do 2ºT (Grêmio)

⚽ Pizzichillo , aos 38' do 2ºT (Torque)

⚽ Carlos Vinícius, aos 41' do 2ºT (Grêmio)

🔵 Grêmio

Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo (Wagner Leonardo), Viery e Pedro Gabriel (Arthur); Tetê (Enamorado), Leonel Pérez, Tiaguinho e Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinícius e Braithwaite

Técnico: Luís Castro

⚪ Montevideo City Torque

Torgnascioli; Aguero; Kevin Silva, Franco Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo (Cáceres), Kociubinski (Tarán), Montes e Obregón (Busquets); Salomón Rodríguez

Técnico: Marcelo Méndez

Como foi o jogo

Logo aos dois minutos de jogo, o Torque chegou com perigo. Pizzichillo fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro na pequena área para Obregón, que bateu mal, por cima da meta de Weverton. Aos 12, os uruguaios até conseguiram marcar com Salomón, mas o atacante dominou com a mão e o gol acabou anulado. Já aos 37 minutos, os visitantes enfim inauguraram o marcador. Facundo Silvera arrancou pela esquerda e conseguiu cruzar para Salomón desviar na pequena área e estufar as redes pelo Torque.

Logo na volta para o segundo tempo, aos dois minutos, Gabriel Mec recebeu na intermediária e driblou Kagelmacher para finalizar de esquerda de fora da área e deixar tudo igual pelo Grêmio. Após apenas cinco minutos, Mec chegou a marcar o que seria o gol da virada do Tricolor, mas foi marcado impedimento no lance.

Caminhando para a reta final da partida, aos 38 minutos, o Torque teve uma falta pelo lado esquerdo da área e Pizzichillo cobrou com categoria para colocar os uruguaios novamente em vantagem. Pouco depois, aos 41, Tarán derrubou Braithwaite na área e foi marcado pênalti para o Grêmio, convertido por Carlos Vinícius, que acabou expulso nos acréscimos por reclamação.

Próximos jogos

Grêmio

Jogo: Grêmio x Corinthians

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) | 17h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio

Montevideo City Torque