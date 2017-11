Grêmio encurta vantagem argentina entre campeões da Libertadores

O título obtido pelo Grêmio na noite desta quarta-feira, em Buenos Aires, fez o Brasil encurtar a vantagem da Argentina na relação de campeões da Copa Libertadores da América. O país vizinho, que tinha a expectativa de adicionar o Lanús à sua lista de vencedores continentais, continua com 24 conquistas, contra 18 dos clubes brasileiros.

O Grêmio colaborou com três desses títulos do Brasil, igualando-se a Santos e São Paulo como os times do país mais vezes campeões da Libertadores. Cruzeiro e Internacional tem duas conquistas, enquanto Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Vasco ganharam o torneio uma vez cada.

São também da Argentina os times que mais vezes ergueram o cobiçado troféu da Libertadores. O Independiente é o maior campeão, com sete títulos (o último deles, em 1984, assegurado em uma final justamente contra o Grêmio), seguido de perto pelo Boca Juniors, com seis (o último também sobre o rival gaúcho, em 2007).

Atrás dos clubes brasileiros e argentinos, os uruguaios aparecem com oito conquistas de Libertadores. A Colômbia e o Uruguai têm três cada, enquanto o Chile e o Equador fizeram um campeão continental somente uma vez em suas histórias no futebol.

Abaixo todos os campeões ano a ano, além da relação de títulos por equipes e também por países:

TÍTULOS POR CLUBES

Independiente (ARG) 7

Boca Juniors (ARG) 6

Peñarol (URU5

Grêmio (BRA) 3

São Paulo (BRA) 3

Santos (BRA) 3

Estudiantes (ARG) 4

Nacional (URU) 3

Olimpia (PAR) 3

River Plate (ARG) 3

Atl. Nacional (COL) 2

Cruzeiro (BRA) 2

Internacional (BRA) 2

Argentinos Jrs. (ARG) 1

Atlético-MG (BRA) 1

Colo Colo (CHI) 1

Corinthians (BRA) 1

Flamengo (BRA) 1

Once Caldas (COL) 1

Palmeiras (BRA) 1

Racing (ARG) 1

San Lorenzo (ARG)

Vasco (BRA) 1

Vélez Sarsfield (ARG) 1

LDU (EQU) 1

TÍTULOS POR PAÍS

Argentina 24

Brasil 18

Uruguai 8

Colômbia 3

Paraguai 3

Chile 1

Equador 1

TODOS OS CAMPEÕES

Ano Campeão Vice-campeão Resultados

1960 Peñarol (URU) Olimpia (PAR) 1 a 0 e 1 a 1

1961 Peñarol (URU) Palmeiras (BRA) 1 a 0 e 1 a 1

1962 Santos (BRA) Peñarol (URU) 2 a 1, 2 a 3 e 3 a 0

1963 Santos (BRA) Boca Juniors (ARG) 3 a 2 e 2 a 1

1964 Independiente (ARG) Nacional (URU) 0 a 0 e 1 a 0

1965 Independiente (ARG) Peñarol (URU) 1 a 0, 1 a 3 e 4 a 1

1966 Peñarol (URU) River Plate (ARG) 2 a 0, 2 a 3 e 4 a 2

1967 Racing (ARG) Nacional (URU) 0 a 0, 0 a 0 e 2 a 1

1968 Estudiantes (ARG) Palmeiras (BRA) 2 a 1, 1 a 3 e 2 a 0

1969 Estudiantes (ARG) Nacional (URU) 1 a 0 e 2 a 0

1970 Estudiantes (ARG) Peñarol (URU) 1 a 0 e 0 a 0

1971 Nacional (URUEstudiantes (ARG) 0 a 1, 1 a 0 e 2 a 0

1972 Independiente (ARG) Universitario (PER) 0 a 0 e 2 a 1

1973 Independiente (ARG) Colo Colo (CHI) 1 a 1, 0 a 0 e 2 a 1

1974 Independiente (ARG) São Paulo (BRA) 1 a 2, 2 a 0 e 1 a 0

1975 Independiente (ARG) Unión Española (CHI) 0 a 1, 3 a 1 e 2 a 0

1976 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG) 4 a 1, 1 a 2 e 3 a 2

1977 Boca Juniors (ARG) Cruzeiro (BRA) 1 a 0, 0 a 1 e 0 a 0 (5 a 4)

1978 Boca Juniors (ARG) Deportivo Cali (COL) 0 a 0 e 4 a 0

1979 Olimpia (PAR) Boca Juniors (ARG) 2 a 0 e 0 a 0

1980 Nacional (URU) Internacional (BRA) 0 a 0 e 1 a 0

1981 Flamengo (BRA) Cobreloa (CHI) 2 a 1, 0 a 1 e 2 a 0

1982 Peñarol (URU) Cobreloa (CHI) 0 a 0 e 1 a 0

1983 Grêmio (BRA) Peñarol (URU) 1 a 1 e 2 a 1

1984 Independiente (ARGGrêmio (BRA) 1 a 0 e 0 a 0

1985 Argentinos Juniors (ARG) América (COL) 1 a 0, 0 a 1 e 1 a 1 (5 a 4)

1986 River Plate (ARG) América (COL) 2 a 1 e 1 a 0

1987 Peñarol (URU) América (COL) 0 a 2, 2 a 1 e 1 a 0

1988 Nacional (URUNewell’s (ARG) 0 a 1 e 3 a 0

1989 Atlético Nacional(COL) Olimpia (PAR) 0 a 2 e 2 a 0 (5 a 4)

1990 Olimpia (PAR) Barcelona (EQU) 2 a 0 e 1 a 1

1991 Colo Colo (CHI) Olimpia (PAR) 0 a 0 e 3 a 0

1992 São Paulo (BRA) Newell’s (ARG) 0 a 1 e 1 a 0 (3 a 2)

1993 São Paulo (BRAU. Católica (CHI) 5 a 1 e 0 a 2

1994 Vélez Sarsfield (ARG) São Paulo (BRA) 1 a 0 e 0 a 1 (5 a 3)

1995 Grêmio (BRA) Atl. Nacional (COL) 3 a 1 e 1 a 1

1996 River Plate (ARG) América (COL) 0 a 1 e 2 a 0

1997 Cruzeiro (BRA) Sp. Cristal (PER) 0 a 0 e 1 a 0

1998 Vasco (BRA) Barcelona (EQU) 2 a 0 e 2 a 1

1999 Palmeiras (BRA) Deportivo Cali (COL) 0 a 1 e 2 a 1 (4 a 3)

2000 Boca Juniors (ARG) Palmeiras (BRA) 2 a 2 e 0 a 0 (4 a 2)

2001 Boca Juniors (ARG) Cruz Azul (MEX) 1 a 0 e 0 a 1 (3 a 1)

2002 Olimpia (PAR) São Caetano (BRA) 0 a 1 e 2 a 1 (4 a 2)

2003 Boca Juniors (ARG) Santos (BRA) 2 a 0 e 3 a 1

2004 Once Caldas (COL) Boca Juniors (ARG) 0 a 0 e 1 a 1 (2 a 0)

2005 São Paulo (BRA) Atlético-PR (BRA) 1 a 1 e 4 a 0

2006 Internacional (BRA) São Paulo(BRA) 2 a 1 e 2 a 2

2007 Boca Juniors (ARG) Grêmio (BRA) 3 a 0 e 2 a 0

2008 LDU (EQU) Fluminense (BRA) 4 a 2 e 1 a 3 (3 a 1)

2009 Estudiantes (ARG) Cruzeiro (BRA) 0 a 0 e 2 a 1

2010 Internacional (BRA) Chivas (MEX) 2 a 1 e 3 a 2

2011 Santos (BRA) Peñarol (URU) 0 a 0 e 2 a 1

2012 Corinthians (BRA) Boca Junioes (ARG) 1 a 1 e 2 a 0

2013 Atlético-MG (BRA) Olimpia (PAR) 0 a 2 e 2 a 0 (4 a 3)

2014 San Lorenzo (ARG) Nacional (PAR) 1 a 1 e 1 a 0

2015 River Plate (ARG) Tigres (México) 0 a 0 e 3 a 0

2016 Atlético Nacional (COL) Independiente del Valle (EQU) 1 a 1 e 1 a 0

2017 Grêmio (BRA) Lanús (ARG) 1 a 0 e 2 a 1