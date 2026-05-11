Corinthians joga bem, mas erros individuais impedem vitória tranquila no Majestoso

Por Murilo Gomes

O Corinthians conseguiu uma importante vitória por 3 a 2 no Majestoso do último domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon, o Timão superou o São Paulo, que descontou com Luciano e Matheuzinho (contra). O resultado foi ótimo e a atuação, na maior parte do tempo, também, mas os erros e as desatenções quase estragaram a festa corintiana.

O Alvinegro estreiou o seu novo uniforme, em clima de muita festa, apesar da arquibancada Oeste Inferior estar fechada como punição do STJD. O começo do duelo foi bom, para ambas as equipes, mas o time do Parque São Jorge consguiu se sobressair. Garro aparecia sempre com muita liberdade e com boas assioações com Breno Bidon.

E o gol se originou dos pés do argentino, em uma jogada que já virou uma arma desse Corinthians de Diniz: a bola parada. Em cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga são-paulina, preocupada com Gustavo Henrique, acabou deixando Raniele com liberdade. Garro cruzou com perfeição na primeira trave e o volante corintiano precisou apenas direcionar a bola para o gol de Rafael. 1 a 0 em uma jogada ensaiada pelos jogadores, como dito pelo próprio camisa 14.

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"O Garro se entende muito com a gente dentro da área. Quando ele vê a movimentação na área, ele sabe como bater na bola. O Gustavo é um cara que também chama muito a atenção e, às vezes, o adversário não se atenta tanto a mim", apontou Raniele, na zona mista.

Primeiro vacilo

Após o gol do Timão, os comandados de Diniz diminuíram as linhas e deixaram os são-paulinos trabalharem mais a bola, em busca de achar uma brecha no contra-ataque. Até que aconteceu o primeiro vacilo.

Em um momento que o jogo e os ânimos pareciam controlados, aos 41 do primeiro tempo, Hugo Souza passou para Raniele, dentro da grande área. E o herói, virou vilão. O volante deixou a bola nos pés de Bobadilla, que deu para Luciano estufar as redes. 1 a 1 e confusão, que rendeu alguns cartões amarelos, inclusive para Gabriel Paulista - novo desfalque para o jogo com o Botafogo. A polêmica maior se deu em torno da comemoração de Bobadilla, que, segundo Daronco, não foi passível de punição... para a revolta dos corintianos.



O ínicio do segundo tempo foi na mesma toada do primeiro. O Timão começou em cima, não deixando o Tricolor sair de seu campo de defesa. E, com isso, após uma jogada bem trabalhada, que contou com a tranquilidade de Carrillo, os mandantes fizeram o segundo. O peruano achou Matheuzinho no espaço vazio, e o lateral não depepcionou: deixou Ferreira no chão e acertou o ângulo de Rafael.

São em jogadas como essa que podemos ver o alto nível que o Corinthians pode apresentar. Como, por exemplo, no lance do terceiro gol, novamente muito bem construído. Desta vez, foi Garro que passou para Breno Bidon, que, de fora da área, bateu de canhota no cantinho direito do goleiro dos visitantes, sem chance para a defesa, decretando a superioridade do Corinthians no duelo.

A história se repete...

Com os mais de 37 mil corintianos cantando "olé" e com o jogo na mão, o Corinthians vacilou pela segunda vez. E detalhe: novamente o herói se tornando vilão. Em escanteio mal cobrado, a bola caiu nos pés de Matheuzinho, sem pressão para afastar o perigo. Mas após uma falha bizarra, o lateral direito mandou contra o próprio patrimônio, reanimando as esperanças tricolores e contendo a empolgação dos alvinegros.

Porém, o time da casa entendeu que estava melhor e não sofreu mais sustos. A vitória e os três pontos vieram, mas tudo poderia ter acontecido com mais tranquilidade.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)