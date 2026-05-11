Hugo Moura valoriza esforço do Vasco e celebra vitória sobre o Athletico-PR

O Vasco da Gama venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo, em São Januário. O volante Hugo Moura, que vem se destacando sob o comando de Renato Gaúcho, valorizou o resultado e o esforço coletivo do elenco.
"É um jogo forte, o Vasco tem trabalhado bastante no dia de semana, mas quem foi lá no Chile fez um excelente trabalho também para a gente dar sequência, possibilidade. E é isso, chegar em casa é três pontos para essa torcida que nos apoia do começo ao fim", afirmou o jogador, em entrevista ao Premiere.
Hugo Moura, que vem buscando seu espaço na equipe titular, também falou sobre seu trabalho diário com o elenco do Vasco. Nesta temporada, o volante entrou em campo 18 vezes e se destacou com um gol, marcado contra o Flamengo, na última rodada.
"Cara, é muito importante o que eu falo, é continuar trabalhando. Às vezes a oportunidade não vem, ou a gente não está muito bem nos jogos, mas é continuar trabalhando, porque eu sei da minha qualidade, eu sei do que eu trabalho no dia a dia. Para chegar nessa oportunidade eu sempre contribuí com a equipe e, claro, dar o meu melhor", concluiu Hugo.
O VASCO DA GAMA VENCE O ATHLETICO PARANAENSE EM SÃO JANUÁRIO COM GOL DE THIAGO MENDES! ⚽
Próximo jogo do Vasco
- Jogo: Vasco x Paysandu
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)
- Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
