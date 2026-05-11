Atuações do Corinthians: veja quem foi bem e quem foi mal na vitória no Majestoso

Neste domingo, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um Majestoso tenso, alguns jogadores se destacaram e outros deixaram a desejar. Veja quais!

Começando pela defesa corintiana, Gabriel Paulista fez uma partida muito consistente, recebendo elogios de Fernando Diniz em entrevista coletiva. Apesar de o Corinthians ter sofrido dois gols, o zagueiro não comprometeu e foi fundamental na saída de bola do Timão, iniciando a construção das jogadas muito bem. Seu parceiro e destaque dos últimos jogos, Gustavo Henrique, fez uma partida equilibrada.

Pela direita, Matheuzinho foi muito bem, mas com gosto um pouquinho amargo. O camisa 2 anulou Ferreira e Enzo Díaz e marcou o segundo gol do Corinthians, que recolocou o time na liderança do placar. No entanto, a partida também foi marcada pela falha no segundo gol são-paulino. Em uma cobrança de escanteio, o atleta errou a execução do movimento e, quando foi tentar afastar, mandou para a própria meta.

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Esse foi o mesmo roteiro de Raniele, que marcou o primeiro gol do Corinthians, porém falhou feio no gol de Luciano, ao tentar sair jogando de maneira equivocada. Fora isso, fez um segundo tempo seguro.



O meio de campo do Corinthians merece elogios. Garro, com duas assistências, Carrillo, com um passe para gol, e Bidon, com um tento, foram muito bem. O trio demonstrou muito entrosamento e foram fundamentais para a construção da vitória alvinegra.

Yuri Alberto vive período de seca e, novamente, não marcou, aparecendo pouco e não atendendo às expectativas. Na chance cara a cara com Rafael, o camisa 9 acabou parando no goleiro. Lingard fez uma partida equilibrada, sem muitas participações, mas também sem comprometer. O inglês buscou jogo, mas não tirou o coelho da cartola.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)