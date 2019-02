Goleiro Sidão falha, e CRB elimina Goiás nos pênaltis na Copa do Brasil

O CRB se classificou à terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira. Com uma falha decisiva do ex-são-paulino Sidão no Estádio da Serrinha, o time alagoano empatou com o Goiás por 1 a 1 no tempo normal e venceu por 3 a 2 na decisão por pênaltis.

Classificado, o CRB precisa esperar para conhecer seu próximo adversário no torneio nacional. A equipe alagoana enfrenta o ganhador do confronto entre Santa Cruz-RN e Bahia, que duelam às 19h15 (de Brasília) do dia 6 de março, na Arena das Dunas.

Empurrado pela torcida, o Goiás dominou as ações no primeiro tempo e assustou o goleiro Edson Mardden com chutes de fora da área. Aos 33 minutos, a energia caiu em uma das torres de iluminação da Serrinha e o jogo ficou paralisado por 23 minutos, o que esfriou o ritmo do time mandante.

Acuado durante o primeiro tempo, o CRB conseguiu sair na frente logo no primeiro minuto da etapa complementar. Após cobrança de escanteio curto pela esquerda, Lucas cruzou e o goleiro Sidão cometeu falha grave ao soltar a bola nos pés de Wellington Carvalho, que apenas completou.

O Goiás reagiu rapidamente e chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo. Renatinho tentou jogada individual dentro da área e caiu. O árbitro Vinicius Furlan, então, marcou um pênalti questionável. Na cobrança, o próprio Renatinho converteu. Com o placar em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis.

Pelo Goiás, marcaram apenas Brenner e Geovane. Marlone acertou o travessão, Rafael Vaz mandou para fora e Renatinho bateu na trave. Pelo CRB, acertaram Lucas, Hugo Sanches e Felipe Menezes, autor do gol da vitória por 3 a 2. Mailson chutou por cima do gol e Wellington Carvalho parou em Sidão.