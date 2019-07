Fortaleza oficializa a contratação de Felipe Pires, ex-Palmeiras

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Felipe Pires, ex-Palmeiras. O jogador de 24 anos, que estava emprestado ao clube paulista pelo Hoffenheim, da Alemanha, foi repassado ao Tricolor de Aço com contrato até 31 de dezembro de 2019.

Natural de São Paulo, Felipe Pires foi revelado pelo Red Bull Brasil e saiu muito cedo para o futebol europeu. Logo aos 19 anos, foi para o Liefering, da Áustria, e na sequência chegou ao Red Bull Salzburg, também da Áustria. Foi contratado pelo Hoffenheim e depois emprestado ao Austria Viena e ao Palmeiras, antes de fechar com o Fortaleza.

Felipe Pires chega para reforçar o setor de ataque, muito exigido pelo técnico Rogério Ceni. Nas últimas partidas, o treinador do Leão tem escalado até quatro atacantes no time titular. No empate contra o Atlético-MG, por exemplo, a equipe atuou com André Luís, Kieza, Romarinho e Wellington Paulista, mesmo jogando fora de casa. O Fortaleza ainda conta com Osvaldo e Éderson entre os atacantes do elenco.