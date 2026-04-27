Fluminense confirma lesão de Martinelli e define prazo para retorno

Nesta segunda-feira, o Fluminense divulgou a gravidade da lesão do volante Martinelli. O jogador saiu de campo com fortes dores na coxa esquerda no duelo contra o Operário, na última quinta-feira, pela quinta fase da Copa do Brasil.

Tendo desfalcado o Tricolor das Laranjeiras no último duelo do Campeonato Brasileiro, o jogador realizou exames que diagnosticaram um edema de grau 3a no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda.

Segundo o clube, o jogador já iniciou o tratamento dentro do CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno aos gramados entre seis a oito semanas. Com isso, ele deve retornar apenas após a pausa da Copa do Mundo.

"Estamos na torcida por uma boa recuperação e um breve retorno, Guerreiro", publicou o clube.

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Comunicado do Fluminense

"INFORMAÇÃO: Os exames de ressonância realizados pelo volante Martinelli, no sábado (23/04), detectaram um edema de grau 3a no retofemoral anterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno às atividades de campo entre seis a oito semanas. Estamos na torcida por uma boa recuperação e um breve retorno, Guerreiro."

Números de Martinelli no Fluminense

Pelo clube carioca, Martinelli entrou em campo em 316 oportunidades, tendo balançado as redes 15 vezes e dado 20 assistências. Na temporada, o camisa 8 entrou em campo 22 vezes e contribuiu com dois passes para gols.