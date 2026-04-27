Apostas

Freytes supera má fase após buscar psicólogo e ressalta apoio no Fluminense: "Me ajudou muito"

Imagem ilustrativa para a matéria
FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 16:10

As vaias direcionadas ao zagueiro Freytes no início do ano eram recorrentes nos jogos do Fluminense no Maracanã. Mas esse cenário vem mudando aos poucos. O argentino tem até sido aplaudido por alguns lances recentemente e vem dando a volta por cima após um começo de temporada marcado por falhas.

Depois de assumir os erros e contar com ajuda profissional, Freytes tem apresentado uma melhora dentro de campo. O zagueiro destacou a confiança do técnico Luis Zubeldía após vitória sobre a Chapecoense., no último domingo, e ainda ressaltou a importância do apoio recebido dentro do clube e em casa.

"Não foi um grande problema (receber críticas). Dentro de campo o jogador não pensa, tento focar no meu trabalho. Às vezes tenho erros, às vezes tenho acertos. Mas isso não me faz mais ou menos jogador. Creio e confio que tem que trabalhar, que o mental tem que estar bem. O Millán é um exemplo, acabou de chegar ao Brasil. Tem que continuar trabalhando e querendo o melhor para o Fluminense", disse.

"O Fluminense é mais que um só jogador. Todo mundo trabalha todos os dias, todos querem ser titulares. Acho que a melhor forma é continuar trabalhando. Por mais que erre, tem que trabalhar mais. Fui criticado por isso. É bom esquecer rede social, tem muita gente que não quer o melhor. Tem que trabalhar e confiar. Fui apoiado pelo Zubeldía, pelos companheiros, pela diretoria... isso me ajudou muito. Tem que trabalhar e querer o melhor para o grupo", prosseguiu.

O argentino de 26 anos também comentou sobre a iniciativa de procurar um psicólogo para cuidar da saúde mental e lidar com o momento difícil com equilíbrio emocional.

"É difícil, são muitas coisas. Tive muito apoio na minha casa, no clube... Não é fácil para nenhum jogador ser criticado e vaiado. Creio que o mais importante é trabalhar. Trabalhei muito junto com meu psicólogo, me ajudou em muitas coisas", concluiu.

Freytes é o segundo jogador mais utilizado por Zubeldía em 2026, chegando a marca de 20 jogos, atrás apenas do goleiro Fábio e do volante Martinelli.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado