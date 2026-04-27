Freytes supera má fase após buscar psicólogo e ressalta apoio no Fluminense: "Me ajudou muito"

"Não foi um grande problema (receber críticas). Dentro de campo o jogador não pensa, tento focar no meu trabalho. Às vezes tenho erros, às vezes tenho acertos. Mas isso não me faz mais ou menos jogador. Creio e confio que tem que trabalhar, que o mental tem que estar bem. O Millán é um exemplo, acabou de chegar ao Brasil. Tem que continuar trabalhando e querendo o melhor para o Fluminense", disse.

GOLAÇO da vitória no Maraca = #GuerreiroDaRodada pro Menino Rei! 👑🐻 pic.twitter.com/WTNtCyaab5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 27, 2026

"O Fluminense é mais que um só jogador. Todo mundo trabalha todos os dias, todos querem ser titulares. Acho que a melhor forma é continuar trabalhando. Por mais que erre, tem que trabalhar mais. Fui criticado por isso. É bom esquecer rede social, tem muita gente que não quer o melhor. Tem que trabalhar e confiar. Fui apoiado pelo Zubeldía, pelos companheiros, pela diretoria... isso me ajudou muito. Tem que trabalhar e querer o melhor para o grupo", prosseguiu.

O argentino de 26 anos também comentou sobre a iniciativa de procurar um psicólogo para cuidar da saúde mental e lidar com o momento difícil com equilíbrio emocional.