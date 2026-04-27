Fluminense bate Chape com gol de John Kennedy e segue na cola do Flamengo

Na noite deste domingo, o Fluminense bateu a Chapecoense por 2 a 1, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras vai a 26 pontos e segue na terceira posição do campeonato, empatado em pontos com o vice Flamengo, que tem um jogo a menos. O Fluminense também voltou a abrir três pontos de vantagem para o São Paulo, que assumiria a terceira colocação em caso de derrota do time carioca. Já a Chapecoense segue na lanterna, com oito.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪🟢 FLUMINENSE 2 X 1 CHAPECOENSE 🟢⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Ganso (Fluminense); Jean Carlos, Eduardo Doma e Ênio (Chapecoense)

🟥 Cartões vermelhos: Eduardo Doma (Chapecoense)

Gols

⚽ Savarino, aos 11' do 2ºT (Fluminense)

⚽ Ênio, aos 32' do 2ºT (Chapecoense)

⚽ John Kennedy, aos 41' do 2ºT (Fluminense)

Expulsão

🟥 Eduardo Doma, aos 49 do 1ºT (Chapecoense)

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Bernal (Ganso), Hércules (Alisson), Savarino, Canobbio (John Kennedy), Rodrigo Castillo e Serna (Soteldo)

Técnico: Luis Zubeldía

🟢⚪ Chapecoense ⚪🟢

Anderson; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere (Neto Pessoa), Victor Caetano; Walter Clar (Rafael Carvalheira), Camilo, Hígor Meritão (João Vitor), Jean Carlos (Ênio); Marcinho e Garcez

Técnico: Fábio Matias

Como foi o jogo

Aos nove minutos do segundo tempo, após análise do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Fluminense por toque no braço dentro da área. Savarino foi para a cobrança e abriu o placar aos 11. Aos 32, Ênio teve espaço e, de fora da área, acertou um chute no alto para empatar para a Chapecoense.

Aos 41, John Kennedy recebeu de Alisson na área e, de primeira, marcou o gol da vitória do Fluminense. Os visitantes ainda tiveram Eduardo Doma expulso aos 49.

Próximos jogos

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

⚔️ Jogo: Bolívar x Fluminense

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo C)

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

🟢⚪ Chapecoense ⚪🟢

⚔️ Jogo: Chapecoense x América-MG

🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 5 (Grupo A)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, Aracaju (SE)