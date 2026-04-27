Fluminense bate Chape com gol de John Kennedy e segue na cola do Flamengo

Na noite deste domingo, o Fluminense bateu a Chapecoense por 2 a 1, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras vai a 26 pontos e segue na terceira posição do campeonato, empatado em pontos com o vice Flamengo, que tem um jogo a menos. O Fluminense também voltou a abrir três pontos de vantagem para o São Paulo, que assumiria a terceira colocação em caso de derrota do time carioca. Já a Chapecoense segue na lanterna, com oito.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪🟢FLUMINENSE 2 X 1 CHAPECOENSE🟢⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Ganso (Fluminense); Jean Carlos, Eduardo Doma e Ênio (Chapecoense)
🟥 Cartões vermelhos: Eduardo Doma (Chapecoense)
Gols
- ⚽ Savarino, aos 11' do 2ºT (Fluminense)
- ⚽ Ênio, aos 32' do 2ºT (Chapecoense)
- ⚽ John Kennedy, aos 41' do 2ºT (Fluminense)
Expulsão
- 🟥 Eduardo Doma, aos 49 do 1ºT (Chapecoense)
Arbitragem
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes, Guilherme Arana; Bernal (Ganso), Hércules (Alisson), Savarino, Canobbio (John Kennedy), Rodrigo Castillo e Serna (Soteldo)
Técnico: Luis Zubeldía
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
Anderson; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere (Neto Pessoa), Victor Caetano; Walter Clar (Rafael Carvalheira), Camilo, Hígor Meritão (João Vitor), Jean Carlos (Ênio); Marcinho e Garcez
Técnico: Fábio Matias
Como foi o jogo
Aos nove minutos do segundo tempo, após análise do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Fluminense por toque no braço dentro da área. Savarino foi para a cobrança e abriu o placar aos 11. Aos 32, Ênio teve espaço e, de fora da área, acertou um chute no alto para empatar para a Chapecoense.
Aos 41, John Kennedy recebeu de Alisson na área e, de primeira, marcou o gol da vitória do Fluminense. Os visitantes ainda tiveram Eduardo Doma expulso aos 49.
Próximos jogos
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
⚔️ Jogo: Bolívar x Fluminense
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo C)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
⚔️ Jogo: Chapecoense x América-MG
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 5 (Grupo A)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, Aracaju (SE)