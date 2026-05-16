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Hulk é apresentado à torcida do Fluminense em festa no Maracanã: "Estava muito ansioso"

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FOTOS: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 20:25 • Atualizado 16/05/2026 às 20:26

Antes de enfrentar o São Paulo na noite deste sábado, o Fluminense promoveu o primeiro contato de Hulk com a torcida no Maracanã. Após conceder sua primeira coletiva como jogador do clube carioca, ele subiu ao gramado e foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio. Em discurso, ele ainda prometeu entrega e mirou títulos atuando no Tricolor das Laranjeiras.

"Estava muito ansioso por esse momento. Podem ter certeza de que darei a vida em campo por vocês. Tenho certeza de que vamos comemorar muitos títulos juntos, venho com muita fome para isso", disse.

Estreia adiada

Apesar de já treinar junto ao elenco do Fluminense, Hulk apenas poderá estrear pela equipe após a Copa do Mundo, quando a janela de transferências brasileira estiver aberta.

Aos 39 anos de idade, Hulk foi liberado sem custos pelo Atlético-MG. No clube mineiro, o atacante marcou época. Pentacampeão mineiro, ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ao todo, foram 140 gols e 55 assistências em 309 jogos pela equipe.

Próximo jogo do Fluminense

  • Jogo: Fluminense x Bolívar
  • Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Copa Libertadores
  • Local: Maracanã

 

 

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