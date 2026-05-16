Hulk é apresentado à torcida do Fluminense em festa no Maracanã: "Estava muito ansioso"

Antes de enfrentar o São Paulo na noite deste sábado, o Fluminense promoveu o primeiro contato de Hulk com a torcida no Maracanã. Após conceder sua primeira coletiva como jogador do clube carioca, ele subiu ao gramado e foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio. Em discurso, ele ainda prometeu entrega e mirou títulos atuando no Tricolor das Laranjeiras.
"Estava muito ansioso por esse momento. Podem ter certeza de que darei a vida em campo por vocês. Tenho certeza de que vamos comemorar muitos títulos juntos, venho com muita fome para isso", disse.
Senhoras e senhores, HULK nos braços da torcida Tricolor!
Seja bem-vindo! A casa já é sua! ❤️💚#NósTemosOHulk pic.twitter.com/YI8S3zIsiq
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2026
Estreia adiada
Apesar de já treinar junto ao elenco do Fluminense, Hulk apenas poderá estrear pela equipe após a Copa do Mundo, quando a janela de transferências brasileira estiver aberta.
Aos 39 anos de idade, Hulk foi liberado sem custos pelo Atlético-MG. No clube mineiro, o atacante marcou época. Pentacampeão mineiro, ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ao todo, foram 140 gols e 55 assistências em 309 jogos pela equipe.
Próximo jogo do Fluminense
- Jogo: Fluminense x Bolívar
- Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Maracanã