Hulk é apresentado à torcida do Fluminense em festa no Maracanã: "Estava muito ansioso"

Antes de enfrentar o São Paulo na noite deste sábado, o Fluminense promoveu o primeiro contato de Hulk com a torcida no Maracanã. Após conceder sua primeira coletiva como jogador do clube carioca, ele subiu ao gramado e foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio. Em discurso, ele ainda prometeu entrega e mirou títulos atuando no Tricolor das Laranjeiras.

"Estava muito ansioso por esse momento. Podem ter certeza de que darei a vida em campo por vocês. Tenho certeza de que vamos comemorar muitos títulos juntos, venho com muita fome para isso", disse.

Senhoras e senhores, HULK nos braços da torcida Tricolor! Seja bem-vindo! A casa já é sua! ❤️💚#NósTemosOHulk pic.twitter.com/YI8S3zIsiq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 16, 2026

Estreia adiada

Apesar de já treinar junto ao elenco do Fluminense, Hulk apenas poderá estrear pela equipe após a Copa do Mundo, quando a janela de transferências brasileira estiver aberta.

Aos 39 anos de idade, Hulk foi liberado sem custos pelo Atlético-MG. No clube mineiro, o atacante marcou época. Pentacampeão mineiro, ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ao todo, foram 140 gols e 55 assistências em 309 jogos pela equipe.

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