Fluminense tenta acordo com Marcelo Oliveira

A diretoria do Fluminense segue empenhada em conseguir reduzir as dívidas e buscar recursos no período de pandemia da covid-19. As competições estão interrompidas por conta do novo vírus, o que compromete a saúde financeira dos clubes.

Neste sentido, o Tricolor tenta um acordo com o técnico Marcelo Oliveira. O treinador ganhou uma ação superior a R$ 1 milhão, e o clube precisa começar a pagar as parcelas.

O Fluminense procurou os advogados de Marcelo Oliveira pedindo um acordo, pois entendem que não vão conseguir arcar com o pagamento da dívida por conta da pandemia. O clube já conseguiu em outras ocasiões a paciência do treinador para estender o pagamento da dívida.

Demitido em 2018 pelo Fluminense, Marcelo Oliveira cobra salários atrasados, dívida de rescisão contratual, direitos de imagem e recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O valor não é mais questionado pelo Fluminense, que busca apenas o pagamento de forma parcelada. A tendência é que Marcelo Oliveira aceite o acordo para que possa começar a receber os valores, mesmo que em parcelas menores.

