Recordista de jogos pela Libertadores, Fábio lamenta derrota do Fluminense para o Bolívar

O Fluminense foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 0 nesta quinta-feira, em La Paz (BOL), pela terceira rodada da fase de grupos. Titular no gol do Tricolor, Fábio alcançou a marca de 113 jogos na Libertadores e se tornou o atleta que mais vezes atuou pela competição, empatado com o paraguaio Éver Almeida. Além de celebrar a marca histórica, o arqueiro também lamentou o revés do seu time.

"Estou sabendo agora do recorde, focado em buscar um bom resultado. Sabíamos da dificuldade, mas quero agradecer a Deus por me conceder estar em campo todos esses jogos, todos os livramentos, vestir as camisas que eu tive a oportunidade e estar hoje vestindo a camisa do Fluminense.", disse.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Na lanterna do Grupo C, inicialmente considerado acessível, o Fluminense ainda não venceu na competição e, com apenas um ponto, precisará fazer um segundo turno praticamente impecável para conquistar a classificação às oitavas de final.

"Em relação ao sorteio, só é fácil quando você está vendo o sorteio. Você tem que encarar cada jogo de uma forma ímpar, com dedicação, com vontade, com entrega, porque cada jogo tem a sua história e você tem que escrever dentro daquele jogo o seu melhor, para construir uma história de vitória.", afirmou.

" Infelizmente, não saímos com a vitória e agora temos mais três jogos para ter tranquilidade e fazer o jogo a jogo, da mesma forma que as equipes que foram lá no Rio de Janeiro e conseguiram um resultado positivo, a gente também tem que focar mais, se dedicar mais, ter mais vontade em todos os aspectos, para a gente buscar essa vitória fora de casa. E depois, temos dois jogos em casa. E aí, jogo a jogo, a gente fazer o melhor para conquistar a classificação, está tudo aberto.", completou.

Desafios da altitude

Fábio também destacou os desafios de jogar na altitude de mais de 3500 metros, tanto para os goleiros, como os jogadores de linha.

"É difícil para todo mundo, principalmente para os caras que estão jogando. Para mim é difícil porque a bola se torna cada vez mais rápida, todo lance é um lance de perigo, então tem que estar atento o tempo todo, qualquer chute é um chute que pega velocidade, pega também resistência ali e muda de direção. Então para mim é muito difícil mas tento focar ao máximo, principalmente para meus companheiros que correm, que não tem o oxigênio, com certeza é mais difícil. E até você se adaptar na batida da bola, gera sim um favorecimento para quem joga todo dia.", explicou.

Próximo jogo do Fluminense

Jogo: Internacional x Fluminense

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)