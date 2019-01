Com polêmica, Flamengo bate Bangu de virada pelo Carioca

O Flamengo não mostrou um grande futebol, mas estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Bangu, neste domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O triunfo veio de virada, mas com polêmica no lance do primeiro gol rubro-negro. O Bangu surpreendeu no início e abriu o placar. No entanto, o Flamengo empatou com Diego, de pênalti, em lance polêmico. Na etapa final, os rubro-negros chegaram a vitória com Rhodolfo, de cabeça.

Na próxima rodada, o Flamengo vai até Volta Redonda para enfrentar o Resende, na quarta-feira. No mesmo dia, o Bangu encara o Botafogo, no Nilton Santos.

O JOGO

O Bangu surpreendeu o Flamengo no inicio e quase abriu o placar aos dois minutos. Após lateral na área, Pingo aproveitou erro da zaga e cabeceou para grande defesa de Diego Alves. No entanto, no escanteio, Anderson Lessa levou a melhor sobre Rodrigo Caio e mandou para a rede.

O revés fez o Flamengo partiu para o ataque. Aos sete minutos, Willian Arão cabeceou, mas Anderson Penna salvou em cima da linha. Dois minutos depois foi a vez de Uribe aproveitar cruzamento rasteiro e finalizar para grande defesa de Jefferson.

De tanto insistir, os rubro-negros chegaram ao empate em lance polêmico. Renê levou a melhor sobre o marcador e cruzou para Diego. O meia finalizou e viu a bola tocar no goleiro e na mão de Felipe Dias. O árbitro marcou pênalti e expulsou o jogador do Bangu. No entanto, no início do lance, a bola havia saído pela linha de fundo antes do passe do lateral do Flamengo. Diego não quis saber e cobrou com categoria para igualar no placar.

Com a vantagem em campo, os flamenguistas seguiram na pressão em busca do gol. Os rubro-negros quase viraram aos 20 minutos, quando Renê cruzou para Diego cabecear e parar em mais uma boa defesa de Jefferson.

Após a parada técnica, o Bangu acertou a marcação e passou a impedir as boas jogadas do Flamengo, que passou a buscar os cruzamentos na área. Com isso, os banguenses conseguiram se aventurar no ataque, mas sem incomodar goleiro Diego Alves.

Nos minutos finais, o Flamengo não conseguiu manter o mesmo ritmo e teve que se contentar com o empate no intervalo.

No segundo tempo, os rubro-negros voltaram pressionando o Bangu e chegaram ao gol aos oito minutos. Após cruzamento na área, Rhodolfo se antecipou a marcação e cabeceou para a rede.

O Bangu não se intimidou com a virada e assustou logo depois do revés. Anderson Lessa aproveitou falta cobrada na área e quase empatou. No entanto, o Flamengo seguiu com a vocação ofensiva e criou nova chance aos 13 minutos. Vitinho fez boa jogada individual e chutou para grande defesa de Jefferson.

Os rubro-negros continuavam com a pressão e quase marcaram aos 15 minutos. Pará arriscou de fora da área, a bola bateu no defensor e acertou o travessão. Depois, foi a vez de Rodrigo Caio cabecear próximo da trave. O Flamengo teve a chance de ampliar o placar aos 18 minutos. Éverton Ribeiro foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Só que desta vez, o goleiro Jefferson defendeu a cobrança de Diego.

Os rubro-negros pareceram sentir o cansaço e começaram a diminuir o ritmo. Mesmo assim, os comandados de Abel Braga mantinham a posse de bola e não era incomodados pelo Bangu. Nos minutos finais, o Bangu ainda ameaçou esboçar uma pressão, mas viu o Flamengo administrar o resultado para garantir os três pontos na estreia.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 1 BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20 de janeiro de 2019, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Claudio Regazoone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Renda: R$ 1.067.172,00

Público: 43.761 pagantes

Cartões amarelos: Vitinho e Diego (Flamengo); Dieyson e Michel (Bangu)

Cartões vermelhos: Felipe Dias (Bangu)

GOLS

FLAMENGO: Diego, aos 12min do primeiro tempo; Rhodolfo, aos 8min do segundo tempo

BANGU: Anderson Lessa, aos 2min do primeiro tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego (Vitor Gabriel) e Éverton Ribeiro (Piris da Motta); Vitinho (Thiago Santos) e Uribe

Técnico: Abel Braga

BANGU: Jefferson, Kelvin, Michel, Anderson Penna e Dieyson; Felipe Dias, Serginho (Josiel), Marcos Júnior (Yaya Banhoro) e Robinho; Anderson Lessa e Pingo (Jairinho)

Técnico: Alfredo Sampaio