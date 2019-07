Por direitos de imagem nunca recebidos, Fred entra com ação na CNRD contra o Cruzeiro

A situação do Cruzeiro nos bastidores não anda nada boa. Além de várias acusações e denúncias em torno da diretoria e investigações da Polícia Civil e Ministério Público, internamente, os cartolas precisam enfrentar problemas com salários e até uma ação do atacante Fred.

A Gazeta Esportiva recebeu a informação na noite dessa quarta-feira e confirmou com pelo menos duas fontes que os advogados do atleta entraram com ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) cobrando direitos de imagem da Raposa.

A reportagem apurou que o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) é de R$ 800 mil mensais. Além disso, ele deveria receber R$ 200 mil por mês de direitos de imagem, conforme estabelecido no vínculo de trabalho assinado em dezembro de 2017. No entanto, desde que assinou com a Raposa, jamais embolsou os valores. O atraso já dura mais de 18 meses.

O débito do Cruzeiro com o centroavante chega a R$ 3,8 milhões. Os valores deveriam ser pagos à Seven Sports, empresa que tem o jogador de 35 anos e o seu irmão, Rodrigo Chaves, como sócios.

Além da dívida com o atacante, o empresário do jogador, Francis Melo, também tem valores a receber do clube. Após negociar o contrato do camisa 9, o agente teria R$ 2,590 milhões de comissão para embolsar. Esse valor foi negociado e dividido em 20 prestações idênticas e mensais. Entretanto, até agora, apenas a primeira parcela do acordo foi paga. O representante de Fred embolsou somente R$ 129,5 mil. As demais parcelas estão em aberto.

Vale ressaltar, no entanto, que apesar disso, a relação entre Fred e seu procurador com o Cruzeiro segue boa e amistosa. Eles mantêm bom convívio com os responsáveis pelo futebol, sobretudo vice de futebol Itair Machado, afastado na noite dessa quarta de seu cargo.

Versões do Cruzeiro e de Fred

Em nota oficial, o Cruzeiro desmente qualquer disputa com Fred na CNRD. “O Cruzeiro não recebeu nenhuma notificação até o momento. O departamento jurídico do clube consultou o advogado do Fred, que negou veementemente essa ação. Não existe nada”

Francis Melo, representante de Fred, também apresentou sua posição nas redes sociais. “O #timeFrancisMelo agradece aos jornalistas que fazem o básico que a profissão exige, que é fazer contato com as partes envolvidas e apurar com responsabilidade e de forma completa uma informação. A matéria publicada hoje (11), no site Gazeta Esportiva, assinada por Marcellus Madureira, não tem o menor cabimento e, com isso, foi prestado imenso desserviço ao jornalismo esportivo brasileiro. Em pleno dia de clássico decisivo, em Minas Gerais, soltar uma matéria sem o menor fundamento é para se refletir. Estamos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários”.