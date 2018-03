Fred rompe ligamento e não joga mais em 2018

O Cruzeiro tem uma importante baixa para 2018. O atacante Fred sofreu uma grave lesão na vitória da Raposa sobre o Tupi, na manhã deste domingo, por 2 a 1, pelas semifinais do Campeonato Mineiro.

Segundo informações do repórter Samuel Venâncio, da Rádio Itaitiaia de Belo Horizonte, o jogador está fora por período indeterminado. Fred rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e vai precisar passar por cirurgia. Somente uma recuperação surpreendente pode fazer Fred aparecer novamente nos gramados em 2018.

O Cruzeiro ainda não confirma de forma oficial a lesão. A informação é que nesta segunda-feira o clube vai convocar a imprensa para confirmar a contusão.

Fred dividiu a bola com um zagueiro do Tupi. O defensor chegou primeiro, tirou a redonda, e, a Fred, restou a perna do adversário. A força do chute fez a perna do jogador virar, gerando imagens fortes e uma dor profunda.

Fred tentou levantar, mas ao pisar no chão sentiu as dores. Rapidamente foi substituído, deu lugar a Raniel. O camisa 9 nem esperou o término da partida no Mineirão. O corpo médico da Raposa encaminhou o atleta para um hospital em Belo Horizonte para fazer exames.

Fred voltou ao Cruzeiro em 2018. Ele chegou a Toca da Raposa II após uma grande polêmica, ao deixar o Atlético direto para o grande rival. O Galo cobra a multa de 10 milhões de reais, algo que foi assinado por todas as partes, sendo a Raposa o devedor solidário. Nos poucos jogos que participou na temporada, Fred marcou apenas um gol. O jogador voltava justamente neste jogo, após ficar fora por quase um mês se tratando de lesão na panturrilha direita.