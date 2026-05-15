Yuri Alberto revela desejo de deixar o Corinthians em 2026: “Buscar um novo desafio”

Autor do gol da classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil, Yuri Alberto revelou na noite desta quinta-feira que deseja deixar o clube ainda nesta temporada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Barra, na Neo Química Arena, o atacante afirmou que já conversou com seu estafe sobre a intenção de buscar “um novo desafio” na carreira.

“Já foram cinco temporadas aqui, eu já estou numa fase que conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, o seu empresário), que neste ano a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio”, declarou o camisa 9 na zona mista.

Yuri Alberto marcou o único gol da partida aos 38 minutos do segundo tempo, encerrando um jejum de nove jogos sem balançar as redes, sua maior sequência sem marcar desde setembro pelo Corinthians.

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Apesar da vontade do atacante de deixar o clube, a diretoria alvinegra já definiu internamente os valores para abrir negociação. O Corinthians pede ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) pelos 50% dos direitos econômicos pertencentes ao clube.

Dentro do Corinthians, o atacante segue sendo tratado como peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. Após a classificação, o treinador voltou a elogiar o camisa 9 e destacou a entrega do jogador mesmo durante o período sem gols.

“Muito bom o Yuri marcar como um prêmio, foi muito importante. Ele não estava jogando sem confiança, estava jogando bem. Foi um prêmio pelo esforço dele por todos os jogos”, afirmou Diniz.

Com a vitória sobre o Barra, o Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com placar agregado de 2 a 0 e agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na competição.