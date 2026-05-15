Yuri quebra jejum, Corinthians vence Barra e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão, nesta quinta-feira, venceu o Barra por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da 5ª fase da competição, com gol de Yuri Alberto. Os paulistas avançaram com agregado de 2 a 0.

O atacante não marcava há nove jogos e, desta maneira, quebrou seu maior jejum desde setembro pelo clube do Parque São Jorge.

Situação na Copa do Brasil

Com a classificação, o Corinthians está entre os 16 garantidos na próxima fase da competição. O sorteio para a definição do novo adversário do Alvinegro ainda não tem data definida pela CBF. Os classificados no momento, além do Timão, são: Juventude, Chapecoense, Remo, Atlético-MG, Athletico-PR, Internacional, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Santos, Vasco e Grêmio.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CORINTHIANS 1 x 0 BARRA ⚪🔵

🏆 Competição: 5ª fase da Copa do Brasil | Volta

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: às 19h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Lingard (Corinthians) | Vavá e Lazaroni (Barra)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Gols

⚽ Yuri Alberto, aos 38' do 2ºT (Corinthians)

⚫⚪ Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri (Matheus Bidu); Allan, André (Kaio César), Rodrigo Garro (Dieguinho) e Bidon; Lingard (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto (Pedro Raul)

Técnico: Fernando Diniz

⚪🔵 Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha (Bernabé); Cleiton Tetê, Vavá (Pablo Gabriel) e Matheus Barbosa; Cléo Silva (Lazaroni), Vinícius Popó (Saymon) e Gabriel Silva

Técnico: Bernardo Franco

Como foi o jogo?

A primeira grande oportunidade do Corinthians aconteceu 8 minutos do primeiro tempo. Garro falhou no domínio e bola sobrou para Yuri Alberto, que foi derrubado muito próximo à grande área, do lado esquerdo. O camisa 8 assumiu a cobrança e, de canhota, bateu rasteiro, parando na trave direita de Ewerton.

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Aos 20, o Alvinegro voltou a tirar suspiros de sua torcida. Rodrigo Garro pifou Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou de perna esquerda, mas parou nas mãos do goleiro visitante. Depois, aos 28, foi a fez de Breno Bidon ser perigoso. O camisa 7 pegou de primeira um cruzamento rasteiro de Angileri e também viu Ewerton defender sua finalização.

Segundo tempo

O Barra começou melhor o segundo tempo e tentou controlar a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians cresceu na partida após as mudanças promovidas por Fernando Diniz.

A principal chance do Timão aconteceu aos 12 minutos. Pouco depois de entrar, Kaio César fez jogada individual dentro da área e finalizou para boa defesa de Ewerton. Na sobra, Rodrigo Garro arriscou de fora da área, mas mandou para fora.

Aos 31 minutos, Gabriel Paulista aproveitou sobra após cobrança de falta de Rodrigo Garro e acertou uma bomba na trave direita de Ewerton. Três minutos depois, aos 34, Breno Bidon quase abriu o placar. O meio-campista escorregou no momento da finalização de fora da área, mas ainda assim obrigou Ewerton a fazer grande defesa.

O gol finalmente saiu aos 38 minutos. Allan desarmou, e a bola sobrou para Rodrigo Garro. O camisa 8 encontrou Yuri Alberto, que, com categoria, encobriu o goleiro para estufar as redes.

2T | 40 min: TIMÃO NA FRENTE! Rodrigo Garro lançou em profundidade e deixou Yuri Alberto em condições para cavar na frente do goleiro. #GolDoTimão#SCCPxBAR (1-0)#VaiCorinthians pic.twitter.com/RVP9AEYmQM — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Botafogo x Corinthians (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Barra

Jogo: Anápolis x Barra (7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro)

Data e hora: 17/05 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)