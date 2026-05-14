Corinthians busca classificação contra time que ainda não marcou na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Corinthians entra em campo em vantagem diante do Barra, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário, porém, chega com uma marca curiosa: ainda não marcou gols com bola rolando na competição nacional.

A campanha do Barra começou na terciera fase, quando empatou sem gols com o América-MG e garantiu a vaga nos pênaltis, por 4 a 3. Com a classificação, foi à quarta fase e repetiu o roteiro: novo 0 a 0, dessa vez contra o Volta Redonda, e outra classificação nas penalidades (3 a 1).

No duelo mais recente, pela ida da quinta fase, o time catarinense foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, em casa. Agora, precisa buscar uma reação inédita para continuar vivo no torneio: marcar pela primeira vez na Copa do Brasil.

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Enquanto o Corinthians joga por um empate para avançar, o Barra precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. Em caso de vitória catarinense por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Grande desafio

Aliado à dificuldade do Barra em balançar as redes adversárias na Copa do Brasil, o Corinthians ainda tem conta com o crescimento do seu setor defensivo. Desde a chegada de Fernando Diniz, o time sofreu apenas quatro gols em dez jogos.

Nas sete primeiras partidas do treinador à beira do gramado, o Timão não foi vazado. O primeiro tento sofrido foi na derrota para o Mirassol por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, empatou com o Santa Fe por 1 a 1, pela Libertadores, e venceu o São Paulo por 3 a 2. Estes três jogos foram os únicos em que o Corinthians de Diniz teve a defesa vazada.

Corinthians x Barra

Corinthians e Barra se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O vencedor avança às oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o perdedor dará adeus a competição nacional.