Corinthians tem mudanças no meio e na lateral para enfrentar o Barra; veja escalações

Corinthians e Barra estão escalados para o duelo desta quinta-feira, válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Timão venceu a ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para ir às oitavas.

Escalação do Corinthians

O Corinthians fez algumas mudanças para enfrentar a equipe catarinense. Na lateral esquerda, Fabrizio Angileri ganhou a vaga de Matheus Bidu, que fica preservado no banco de reservas. No meio de campo, Allan e André formam a dupla de volantes, substituindo Raniele e Carrillo, titulares no Majestoso.

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Assim, o Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito) e João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal).

Pendurados: ninguém

Escalação do Barra

O Barra tenta surpreender fora de casa para seguir vivo na competição após a derrota no confronto de ida. A equipe catarinense chega embalada por uma sequência de três jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro.

O técnico Bernardo Franco deve repetir a base utilizada nas últimas partidas, apostando na velocidade de Cléo Silva e Gabriel Silva no ataque para tentar pressionar o Corinthians em Itaquera.

Dessa forma, o Barra deve ir a campo com: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Vavá e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Vinícius Popó e Gabriel Silva. Técnico: Bernardo Franco.

Desfalques: Elvinho (lesão muscular na coxa)

Pendurados: ninguém.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega em alta após vencer o clássico contra o São Paulo por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão vive momento de evolução sob o comando de Fernando Diniz e tenta confirmar a vantagem construída no jogo de ida para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

O Barra, por sua vez, não perde desde o duelo de ida contra o Corinthians. Desde então, a equipe disputou três partidas pela Série C, com dois empates e uma vitória, resultado que manteve o clube na parte de cima da tabela da competição nacional.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior