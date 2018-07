West Ham paga a multa e Balbuena é mais um a deixar o Corinthians

O zagueiro Balbuena não é mais jogador do Corinthians. Liberado do treino da manhã deste sábado, ele acertou sua saída para o West Ham, da Inglaterra, que pagará sua multa rescisória, e é mais um titular a deixar o Corinthians nesta inter-temporada. O Timão, que deve se pronunciar em breve, vai receber cerca de R$ 17 milhões. Além dele, saíram do clube o lateral esquerdo Sidcley e o volante Maycon.

A negociação havia sido informada por alguns meios do Paraguai na sexta-feira, mas a diretoria corintiana ainda não havia confirmado o negócio. O atleta chegou a ir ao CT Joaquim Grava para a atividade, mas conversou com a cúpula alvinegra e foi liberado para resolver as partes burocráticas do negócio.

A saída do paraguaio era prevista após a divulgação do baixo valor da sua multa e por declarações dos seus empresários, que consideravam esse o melhor momento para ele sair do futebol sul-americano. Depois de negociações frustradas com o futebol português, porém, chegou-se a cogitar sua permanência até o final do ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Uma investida dos ingleses, no entanto, foi o bastante para que os agentes voltassem à carga nas negociações. Sem poder de barganha, a diretoria foi apenas notificada sobre o pagamento da multa e, a partir de agora, busca um substituto para o atleta, líder do elenco e melhor zagueiro do último Campeonato Brasileiro.

A princípio, o jovem Pedro Henrique deve substitui-lo entre os titulares, começando pelo amistoso contra o Grêmio, na manhã deste domingo, na Arena Corinthians, às 11h (de Brasília). Outras opções são o também jovem Léo Santos e o experiente Marllon, que nem sequer estreou pelo clube.

Veja a nota oficial do clube:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu uma proposta do West Ham United, da Inglaterra, pelo atleta Fabián Balbuena. O valor oferecido foi o mesmo da multa rescisória exigida pela outra parte na renovação de contrato, assinada há dois meses. O zagueiro já está liberado para fazer exames médicos para transferência ao clube londrino.

O atleta disputou 136 jogos pelo Timão, tendo marcado 11 gols nessa história de três anos de Corinthians. No período, Balbuena conquistou três títulos com a camisa alvinegra, o bicampeonato paulista 2017/2018 e o título do Campeonato Brasileiro 2018.

A diretoria agradece aos serviços prestados nesse tempo de casa e deseja sorte na nova jornada.