Vitória x Corinthians: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Após o triunfo sobre o Santa Fe pela Copa Libertadores, o Corinthians volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Timão visita o Vitória no Barradão, pela 12ª rodada da competição, às 20h (de Brasília).

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Como chegam as equipes

Após uma fase ruim de nove jogos sem vitórias, o Corinthians parece ter se reencontrado na temporada após a chegada de Fernando Diniz. Na última partida, o Timão venceu por 2 a 0 o Santa Fe e garantiu 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da Copa Libertadores. Pela primeira rodada, na última semana, o Alvinegro triunfou sobre o Platense, na estreia do treinador. Em seguida, empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras no fim de semana ambos os duelos pelo torneio continental.

Apesar dos recentes resultados positivos, no entanto, o Corinthians busca somar pontos no Brasileirão para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Por sua vez, o Vitória também vem de uma vitória importante pelo Campeonato Brasileiro. O time de Salvador superou o São Paulo por 2 a 0 e subiu ao 10º lugar na tabela de classificação com 14 pontos somados. Um dos melhores mandantes da competição, o Rubro-Negro busca superar mais uma equipe paulista em casa para se aproximar da disputa pelo G5.