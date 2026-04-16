Análise: Corinthians mantém 100% na Libertadores e começa a ter cara de Diniz

O Corinthians se aproveitou das fragilidades do Santa Fe-COL no jogo aéreo, marcou dois gols de bola parada e venceu o rival colombiano por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Copa Libertadores, e manteve o 100% de aproveitamento no torneio continental. O Timão do técnico Fernando Diniz começou a dar as caras, com soluções apresentadas no segundo tempo após uma primeira etapa de uma posse mais estática.

Como foi o jogo?

Fernando Diniz não inventou moda e, apesar do desgaste do clássico contra o Palmeiras no fim de semana, decidiu repetir a mesma escalação de seus dois primeiros jogos no comando do Corinthians. Isso não acontecia desde 2021, quando Sylvinho ainda era o treinador alvinegro.

Jogando em casa, o Corinthians tomou a iniciativa da partida e dominou a posse nos primeiros minutos, trocando muitos passes no campo de ataque e girando a bola de um lado para o outro em busca de espaços na defesa rival. Desgastado após jogar com o Derby com dois a menos, o Timão pareceu dosar as energias no início da partida justamente tendo o controle da posse, mas se colocando em risco ao errar passes e, consequentemente, ceder contra-ataques.

Depois dos 10 minutos, o jogo ficou equilibrado na Neo Química Arena. O Santa Fe passou a se soltar um pouco mais, aproveitando alguns passes errados do Corinthians em regiões perigosas do campo para tentar armar contra-ataques. O Timão claramente estava dosando as energias, forçando muito o jogo por dentro e sem exercer uma marcação alta muito forte, buscando se sobressair na técnica. O time, assim, não conseguiu criar grandes chances de gol.

Uma das melhoras chances do primeiro tempo, inclusive, foi do Santa Fe, em chute da entrada da área defendido por Hugo Souza. Na parada técnica, Diniz pediu para que o Corinthians abrisse mais o jogo pelos lados do campo, dando amplitude para os laterais. Os donos da casa seguiram a instrução e começaram a inverter muitas bolas, encontrando mais espaços, mas ainda sem acertar o último passe no terço final do campo.

A reta final do primeiro tempo foi de um Corinthians apostando muito nas bolas aéreas e nos cruzamentos. Contudo, a equipe alvinegra não fez um bom primeiro tempo tecnicamente. Em suma, a etapa inicial foi de um Timão que controlou a posse e sofreu em raras ocasiões, mas que produziu pouco e parou na defesa bem postada do Santa Fe.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do intervalo sem mudanças. Os ajustes de Fernando Diniz pareceram surtir efeito imediato, com o Timão criando duas boas oportunidades nos primeiros cinco minutos, voltando a ter um jogo de aproximação maior entre algumas de suas principais peças. E é como diz o ditado: quando o jogo por baixo está difícil, a bola parada resolve. Em cruzamento de Garro, Gustavo Henrique escorou e Raniele completou para o gol, abrindo o placar e inflamando a Arena.

O gol era tudo que o Corinthians precisava. O Timão já controlava a partida, mas ainda não tinha tido chances claras de gol, o que mudou rapidamente no segundo tempo. Diniz liberou os laterais para pisarem mais no campo de ataque, o que trouxe mais ofensividade à equipe alvinegra. O Santa Fe ameaçou ficar um pouco mais com a posse, mas não assustou o time corintiano depois do gol sofrido.

Mais leve em campo, o Corinthians pareceu ter acertado o pé e passou a criar as melhores oportunidades. O Santa Fe até teve alguns escanteios a seu favor, mas não levou perigo em grande parte deles. Foi apenas aos 75 minutos que Diniz fez as duas primeiras substituições no Timão: Carrillo entrou na vaga de Bidon, enquanto Allan substituiu Raniele, autor do gol corintiano.

E em mais um lance de bola parada, o Corinthians enfim aumentou a vantagem no placar. Garro, que participou muito bem do jogo, alçou bola para dentro da área e Gustavo Henrique, um dos principais destaques da equipe, acertou uma espécie de voleio e fechou o placar para os donos da casa. O Timão soube se aproveitar das fragilidades do Santa Fe na bola aérea e conquistou a segunda vitória na Libertadores, com Diniz mostrando, aos poucos, algumas de suas credenciais.

Boa noite, Fiel Torcida! Até amanhã! 🫶🏽🖤 📸 José Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/vspl7ye16h — Corinthians (@Corinthians) April 16, 2026

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)