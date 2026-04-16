Atuações: Gustavo Henrique é o melhor, e Garro volta a brilhar no Corinthians

O Corinthians foi eficiente e venceu o Santa Fe-COL por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Raniele e Kayke foram os personagens de maior destaque no triunfo alvinegro, enquanto nomes como Yuri Alberto e Matheus Bidu destoaram um pouco dos demais.

Gustavo Henrique foi o melhor jogador do Corinthians em campo e se impôs em todos os aspectos do jogo. Defensivamente, cometeu pequenos erros, mas foi imprescindível para o jogo aéreo e afastou muitas bolas, com cortes fundamentais. Também fez lançamentos importantes para abrir o jogo com os laterais. Saiu de campo com uma assistência para o gol de Raniele e ainda marcou o segundo tento em uma espécie de voleio. Polivalente.

Garro também voltou a brilhar com a camisa alvinegra. O argentino participou ativamente do jogo, contribuiu com passes importantes e criou oportunidades para o Timão, como um clássico meia-atacante deve fazer. Quase marcou em cobrança de falta e deu a assistência para o gol de Gustavo Henrique, cruzando na medida para o zagueiro. Bom jogo mais uma vez.

Raniele saiu de campo com méritos após mostrar oportunismo e abrir o placar para o Corinthians. O volante não fez uma partida primorosa, com erros de passe e alguns lances afobados, mas se desdobrou na marcação e cobriu praticamente todos os espaços para impedir as investidas do Santa Fe. Chegou também a participar da saída de bola como um terceiro zagueiro.

Por fim, Kayke também deixou boas impressões. O garoto, que assumiu a titularidade com Fernando Diniz, participou bastante das chegadas do Corinthians no ataque, embora tenha errado em algumas tomadas de decisão. Foi importante nas escapadas em velocidade e ajudou o Timão a ter mais profundidade pelos lados do campo.

Yuri Alberto, por sua vez, esteve um pouco abaixo dos demais companheiros. Como de costume, o atacante se entregou e correu muito, mas não teve um bom dia tecnicamente e não conseguiu contribuir tanto. Ainda desperdiçou uma chance no um contra um, após passe de Garro, ao bater para fora.

Matheus Bidu foi outro que não brilhou. O lateral esquerdo apoiou muito o ataque, mas não teve o pé 'calibrado', errando muitos passes e cruzamentos. Defensivamente, ajudou a fechar os espaços.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)