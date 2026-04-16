Diniz minimiza questões extracampo do Corinthians, mas diz: "Nunca vamos ter controle"

Os bastidores do Corinthians voltaram a ser tema nas coletivas de imprensa de treinadores. Desta vez, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre um movimento político que aconteceu no Parque São Jorge na última quarta-feira, quando sócios e conselheiros protocolarem um pedido de impeachment do presidente Osmar Stabile.

De acordo com os autores do pedido, a diretoria teria cometido infrações ao Estatuto Social do Corinthians e à legislação esportiva vigente. O texto protocolado no CD sustenta que decisões tomadas pela cúpula alvinegra colocariam em risco o patrimônio e a credibilidade institucional do clube.

Diniz, quando perguntado, foi direto sobre o assunto. O comandante abordou a necessidade de blindar o elenco dos problemas externos, mas minimizou a questão política, que já é assunto recorrente no clube do Parque São Jorge.

"Administramos o interno. No que temos para administrar, estamos indo muito bem. Tem um conjunto de pessoas lideradas pelo Marcelo [Paz], com a chegada do Júlio [César, novo gerente de futebol], nosso grande ex-goleiro, campeão pelo Corinthians. O Thiago [Ayres], todo o pessoal do CT", afirmou Diniz.

Júlio César, anunciado na última segunda-feira como novo gerente do Corinthians, esteve com a delegação em seu primeiro jogo como profissional do departamento de futebol alvinegro.

"Temos que procurar blindar e administrar aquilo que temos condição de administrar. Nunca tivemos controle da questão externa. Independente do que acontece fora, o time tem que se sentir protegido e blindado para que a gente possa tocar as coisas que temos que tocar e possa ter bons resultados em campo", concluiu.

Ainda na última quarta-feira, Leonardo Pantaleão, presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Corinthians após o licenciamento de Romeu Tuma Júnior, encaminhou o pedido de impeachment de Stabile à Comissão de Ética e Disciplina do CD do clube.

O atual elenco do Corinthians, vale lembrar, já passou por turbulências relacionadas a um presidente. Em agosto de 2025, Augusto Melo foi destituído da presidência alvinegra após o escândalo do caso VaideBet. Stabile assumiu interinamente e, posteriormente, foi eleito para o mandato até o final de 2026.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

A visão da arquibancada do primeiro gol do Timão! ⚫⚪ 📸 José Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/4t3ByuUiXO — Corinthians (@Corinthians) April 16, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)