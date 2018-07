Time egípcio anuncia Rodriguinho, e Loss já pensa em soluções

O clássico contra o São Paulo, disputado na noite deste sábado, marcou a última partida de Rodriguinho com a camisa do Corinthians. Com o meia anunciado de maneira oficial pelo Pyramids, do Egito, o técnico Osmar Loss já pensa em soluções para montar a equipe.

Por meio de seus perfis em redes sociais, o clube estrangeiro confirmou a contratação de Rodriguinho. No Twitter, o Pyramids publicou um vídeo com uma sequência de lances de seu mais novo reforço em ação pelo Corinthians e pela Seleção brasileira.

Loss disse desconhecer a negociação, mas já pensa em alternativas. “É um jogador em evidência, o artilheiro do time na temporada e temos que nos adaptar para encontrar soluções. Temos o Jadson, o Mateus Vital, que pode jogar ali”, imaginou. “Vamos transformar o time, do mesmo jeito que fizemos quando perdemos o Balbuena”, disse.

Treinado pelo ex-botafoguense Alberto Valentim, o Pyramids é o mesmo clube que contratou o atacante Keno, até então um dos destaques do Palmeiras. O time pertence a Turki Al-Sheikh, ministro do Esporte da Arábia Saudita e dono de uma fortuna considerável.

Um dos principais jogadores do Corinthians nas últimas temporadas, Rodriguinho contabiliza 35 gols em 175 partidas, além de 23 assistências. Antes com vínculo até o fim de 2019, o meio-campista conquistou o Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e o Campeonato Paulista (2017 e 2018).

Rodriguinho é o quarto titular a deixar o Corinthians desde a parada para a Copa do Mundo da Rússia, repetindo Balbuena (West Ham), Sidcley (Dinamo de Kiev) e Maycon (Shakhtar Donetsk). Por outro lado, chegaram o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o atacante Jonathas.