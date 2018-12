Thiaguinho se afirma no Corinthians, mas concorrência deve aumentar

Thiaguinho fará, nesse domingo, sua quarta partida seguida como titular do Corinthians. Antes disso, o volante de 21 anos havia recebido apenas uma oportunidade de iniciar, contra o Atlético-PR, em função da ausência de titulares na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Grêmio, em Porto Alegre, também marcará o sexto jogo seguido em que Thiaguinho é aproveitado por Jair Ventura.

É inegável que o fim de temporada é especial para o volante, que há menos de nove meses estava participando da segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Nacional.

Antes de conquistar seu espaço, Thiaguinho viu Douglas, Araos e Gabriel, jogadores que representaram investimentos mais elevados da diretoria alvinegra, não aproveitarem as oportunidades. O chileno Araos, por exemplo, custou cerca de R$ 17 milhões aos cofres do Corinthians.

A boa fase individual credencia Thiaguinho para o ano que vem. A briga por um espaço, porém, deve recomeçar em 2019, temporada de muitas mudanças no clube.

Para começar, o comando técnico deve ser alterado, com a chegada de Fábio Carille na vaga hoje ocupada por Jair Ventura. Além disso, Camacho voltará de empréstimo do Atlético-PR – o volante foi campeão Brasileiro pelo Corinthians em 2017 com Carille – , Renê Júnior estará à disposição novamente e o Timão ainda tenta a contratação de Richard, do Fluminense.

De fato, a temporada que se apresenta será um verdadeiro teste para Thiaguinho. O Campeonato Paulista poderá marcar um período de afirmação. A disputa por um lugar entre os titulares deve ser ainda mais acirrada, mas as boas atuações nessa reta final e a confiança da Fiel devem animar Tiaguinho nessa luta pessoal. A partida contra os gremistas nesse domingo é a chance de deixar uma última boa impressão.