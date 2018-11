Conheça o volante Richard, alvo do Corinthians para 2019

No planejamento do Corinthians para 2019 está nome de Richard. O diretor de futebol do clube do Parque São Jorge confirmou o interesse no atleta do Fluminense em entrevista nesse sábado, após a vitória sobre o Vasco, mas boa parte da torcida corintiana desconhece possível reforço para a próxima temporada.

Richard é volante, joga à frente da defesa, em posição que atualmente é exercida por Ralf. A incerteza sobre a permanência de Gabriel é o maior motivo pelo desejo do Timão em contratar uma nova opção para o setor.

Revelado pelo Comercial de Ribeirão Preto e com passagem pelo Atibaia, Richard jogou o último trimestre de 2017 pelo Fluminense, emprestado. As atuações agradaram e o Tricolor Carioca contratou Richard para 2018.

Oriundo de Campinas, Richard atuou em 53 partidas Flu nesse ano. No Brasileirão, dos 31 jogos que fez, só um não foi como titular. Ele é o sétimo maior ladrão de bola, autor de dois gols, e atleta que menos erra passe pelo clube das Laranjeiras.

Com 1,91m e 76Kg, Richard chama atenção pela velocidade, bom aproveitamento nas bolas aéreas defensivas e, como já explicitado acima, pelos passes certos. Resta saber, agora, se o negócio vai se concretizar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com