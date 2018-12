Jair tenta se despedir do Corinthians com vitória frente ao Grêmio

Livre do rebaixamento e de olho em um final de ano menos melancólico com uma vaga na Copa Sul-Americana, o Corinthians fecha sua temporada na tarde deste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso no jogo que deve marcar a despedida do técnico Jair Ventura do comando da equipe.

Para chegar ao torneio sul-americano, o Timão terá que, se não quiser depender de outros resultados, derrotar os gaúchos na casa do adversário, interessado no triunfo para assegurar um posto na fase de grupos da Libertadores da América. Dono de apenas 33,3% de aproveitamento à frente da equipe, Jair deve ser substituído por Fábio Carille, com acerto praticamente definido.

Em campo, o comandante deve escalar uma equipe com apenas uma modificação em relação ao time que empatou sem gols com a Chapecoense: Gabriel substitui o suspenso Ralf, já de férias. Danilo, que fará sua despedida do futebol, deve ficar entre os reservas e entrar no segundo tempo.

Comemorando as permanências de Renato Portaluppi e da dupla de zaga Geromel e Kannemann, o Grêmio enfrenta neste domingo o Corinthians, às 17h(de Brasília), na Arena, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho precisa de uma simples vitória para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019.

Suspenso, o zagueiro Pedro Geromel fica de fora do duelo no final de semana. Sem Paulo Miranda que se recupera de lesão e Bressan que está fora dos planos, o treinador gremista terá que improvisar no setor. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira deve compor dupla ao lado de Kannemann.

No restante o time deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas partidas. Fora de campo, os dirigentes gremistas esperam a presença de um grande público por causa das renovações dos atletas, considerados fundamentais para um bom 2019.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data: 02 de dezembro de 2018, domingo

Horário: 17h00 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

GRÊMIO: Paulo Victor; Leonardo, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson (Ramiro) e Jean Pyerre; Everton e Jael

Técnico: Renato Gaúcho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Jadson e Mateus Vital; Romero

Técnico: Jair Ventura