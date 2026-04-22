STJD marca julgamento de recurso do Corinthians por punições no Derby

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu a data para o julgamento do recurso apresentado pelo Corinthians contra as punições aplicadas ao clube e a seus jogadores em razão das polêmicas no Derby. A partida foi disputada no dia 12 de abril, na Neo Química Arena, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A sessão está marcada para esta sexta-feira, a partir das 10h (horário de Brasília).

O Corinthians foi penalizado por cinco diferentes ações e foi condenado a pagar multa total de R$ 112 mil, além de perder um mando de campo.

As ações que renderam punições ao clube foram: o atraso de dois minutos do time corintiano na volta do intervalo (R$ 2 mil), a entrada de um drone carregando um porco de pelúcia e a paralização pela linha da pipa (R$ 10 mil), a confusão após o apito final (R$ 20 mil) e a ofensa racial ao goleiro Carlos Miguel (R$ 80 mil).

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Jogadores punidos

Matheuzinho

O lateral direito Matheuzinho, expulso direto por atingir o rosto do atacante Flaco López após um princípio de confusão durante o jogo, pegou quatro jogos de gancho. A pena se deu pelo artigo 254-A (agressão física). O defensor entrou com recurso.

Hugo Souza

Segundo o artigo 243-F, o goleiro do Corinthians foi suspenso por dois jogos por "ofender a honra dos árbitros durante entrevista". Após o jogo, Hugo disse que Flávio Rodrigues de Souza "apitou para um lado só". O arqueiro entrou com recurso.

André

O volante André foi penalizado pelo STJD com um jogo de suspensão, devido à expulsão durante o Derby, ocasionada pelo gesto obsceno em direção a Andreas Pereira, do Palmeiras. O jogador foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). O volante já cumpriu suspensão e não entrou com recurso.

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