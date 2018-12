Sornoza consulta ex-companheiros do Flu para saber do Corinthians

No Brasil desde o ano passado, Junior Sornoza entrou em contato com alguns de seus ex-companheiros dos tempos de Fluminense para se informar sobre o Corinthians, clube com o qual deverá assinar contrato por quatro anos. O equatoriano revelou que o volante Richard, outro contratado pelo Timão, e Renato Chaves, que trabalhou com Carille no Al Wehda, foram suas fontes.

“Falei com o Richard, estava de férias, conversei com ele. Ele está muito feliz de estar aqui, espero estar 100% e à altura de qualquer partida”, disse Sornoza em sua chegada a São Paulo.

Questionado se já havia entrado em contato com o técnico Fábio Carille, o equatoriano garantiu que ainda não teve a oportunidade de conversar com o comandante do Timão. Ainda assim, ele procurou entender melhor como é o trabalho do treinador conversando com Renato Chaves, ex-atleta do Fluminense e que está no Al Wehda, ex-clube de Carille.

“Ainda não falei com ele [Carille], falei com o Renato Chaves, que trabalhou com ele lá no Catar. Vou conversar com ele agora”, prosseguiu Sornoza.

Como não falou com Fábio Carille, Junior Sornoza ainda não sabe como será utilizado no elenco. O equatoriano pode atuar como ponta ou como meia mais centralizado, ao lado de Jadson.

“Se o professor precisar de mim, estou aqui para ajudar a todos os meus companheiros. Tomara que possa fazer um bom trabalho, um bom papel, ajudar meus companheiros, que é o mais importante”, concluiu.