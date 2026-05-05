Santa Fe x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

Santa Fe e Corinthians medem forças na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia). O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo?

TV: Rede Globo (televisão aberta);

Rede Globo (televisão aberta); Streaming: Paramount+.

Como chegam as equipes?

O Corinthians vem de derrota para o Mirassol no último domingo, que encerrou uma sequência invicta de sete jogos sob o comando de Fernando Diniz e voltou à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O Timão, porém, vive um momento diferente na Libertadores. A equipe alvinegra está com a classificação encaminhada às oitavas de final e lidera o Grupo E, com nove pontos. São três vitórias em três jogos.

Do outro lado, o Santa Fe vem de vitória no Campeonato Colombiano, no qual ocupa a sétima posição, com 29 pontos. Em contrapartida, na Libertadores, passa por situação oposta e aparece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado.

Arbitragem de Santa Fe x Corinthians