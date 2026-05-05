Santa Fe x Corinthians pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Santa Fe e Corinthians medem forças na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia). O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo?

TV: Rede Globo (televisão aberta);

Streaming: Paramount+.

Na chegada ao hotel em Bogotá, a Fiel Torcida aproveitou pra fazer aquele registro! 🖤🤍#VaiCorinthians pic.twitter.com/VYUFpZoOI8 — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2026

Como chega o Corinthians?

O Corinthians vem de derrota para o Mirassol no último domingo, que encerrou uma sequência invicta de sete jogos sob o comando de Fernando Diniz e voltou à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro figura na 17ª posição da tabela, com apenas 15 pontos.

O Timão, porém, vive um momento diferente na Libertadores. A equipe alvinegra está com a classificação encaminhada às oitavas de final e lidera o Grupo E, com nove pontos. São três vitórias em três jogos. Contra o Santa Fe, inclusive, pode garantir classificação antecipada às oitavas de final da competição.

Como chega o Santa Fe?

Do outro lado, o Santa Fe vem de vitória no Campeonato Colombiano, no qual ocupa a sétima posição, com 29 pontos. Em contrapartida, na Libertadores, passa por situação oposta e aparece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram três vezes na história, e o confronto tem números favoráveis ao time brasileiro. Foram 2 vitórias do Corinthians, um empate e nenhum triunfo do Santa Fe. Veja os resultados dos jogos:

15/04/2026 — Corinthians 2x0 Santa Fe — Libertadores

06/04/2016 — Santa Fe 1x1 Corinthians — Libertadores

02/03/2016 — Corinthians 1x0 Santa Fe — Libertadores

Estatísticas

Corinthians na Libertadores

1ª posição

3 vitórias

6 gols marcados

Nenhum gol sofrido

Santa Fe na Libertadores

4ª posição

2 derrotas e 1 empate

2 gols marcados

5 gols sofridos

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Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho

Técnico: Fernando Diniz

Santa Fe

Mosquera, Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres, Toscano e Fernandez; Luís Palacios, Rodallega e Fagundez

Técnico: Pablo Repetto

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Ficha técnica

Jogo: Santa Fe x Corinthians

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 06/05/2026 (quarta-feira)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)