Ranking de clubes das Américas tem destaques de Corinthians e Flamengo

A quinta edição do Ranking Pluri de Conquistas elencou os clubes mais vitoriosos das Américas nos últimos anos. Entre os brasileiros, os destaques foram Flamengo e Corinthians. O Rubro-Negro lidera a lista de títulos em 2019, enquanto o Timão é o time nacional melhor colocado na soma dos últimos 10 anos.

O estudo abrange 547 clubes de 30 países diferentes. A pontuação é calculada com base em títulos de campeonatos nacionais, copas e recopas nacionais, copas continentais e o Mundial de Clubes.

Quem lidera o ranking dos últimos 10 anos é o River Plate, que entre 2010 e 2019 conquistou 12 títulos e sete vice-campeonatos. O segundo e terceiro colocados são Boca Juniors e Monterrey, respectivamente. O brasileiro melhor classificado na lista é o Corinthians, que ocupa a quinta posição com seis taças levantadas.

Em relação ao ano de 2019 exclusivamente, o Flamengo é o líder, pontuando com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, além das boas colocações no Mundial de Clubes e na Copa do Brasil.

O segundo melhor brasileiro na lista de 2019 também veste vermelho e preto. O Athletico Paranaense ficou com a sétima posição, principalmente por ter conquistado a Copa do Brasil.

Ambas as listas contam com destaques de times argentinos, brasileiros e mexicanos.

