Diniz exalta mental do Corinthians após vencer com um a menos e cobra André após expulsão

O Corinthians venceu a primeira no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Fernando Diniz. Neste domingo, o Timão venceu o Vasco por 1 a 0, jogando com um a menos durante todo o segundo tempo. O treinador valorizou a força mental da equipe para segurar o resultado, mas cobrou André pelo cartão vermelho que considerou ser "desnecessário".

"Acho que, do aspecto mental, o mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser solidários, tanto contra o Palmeiras, como hoje contra o Vasco. E conseguiram jogar, ainda, com a bola no pé, enquanto tiveram chance", analisou Diniz.

André recebeu um cartão vermelho aos 45 minutos, após uma entrada dura em Thiago Mendes. O volante havia cumprido suspensão na rodada anterior, contra o Vitória, após ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras devido a um gesto obsceno.

"Em relação às expulsões, é uma coisa que obviamente não queremos. A de hoje é uma expulsão extremamente desnecessária. Fiz uma defesa forte ao André depois da expulsão dele contra o Palmeiras, foi um equívoco de interpretação, mas hoje foi uma entrada desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e é muito dócil no dia a dia. É saber aprender com o que acontecer e seguir em frente", declarou.

Corinthians não sofreu gols com Diniz

O Timão chegou ao sexto jogo sem ser vazado na temporada e ampliou a sequência invicta sob o comando do técnico Fernando Diniz, que chegou ao clube no início desse mês. Em seis jogos, conquistou quatro vitórias e sofreu dois empates, com seis gols marcados e nenhum sofrido.

"Existe um time que tem uma estrutura que facilita isso por conta da característica dos jogadores. Já tinha uma carga interessante de jogadores experientes de qualidade acentuada que ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui é que os jogadores, de maneira geral, entenderam que têm que se ajudar. Não é a linha de trás, mas a conscientização dos jogadores, a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que posso entregar. Esse tem sido o diferencial. Todos conscientes daquilo que precisamos fazer para aumentar as chances de ganhar o jogo", explicou.

"O sistema defensivo não começa atrás, começa na frente, hoje foi mais uma prova disso. Contra o Palmeiras, foi uma fotografia mais emblemática desse processo que o sistema defensivo vive hoje. Temos que procurar melhorar, sempre tem o que melhorar. E isso é o motor central do que vamos fazer. Se tivéssemos sido vazados hoje, não tínhamos conseguido vencer o jogo", finalizou.

Situação do Corinthians

Com a vitória, o Corinthians ganhou um fôlego no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento. O Timão chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Agora, o Timão volta o foco para manter os 100% de aproveitamento na Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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