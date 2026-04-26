Com um a menos, Corinthians vence o Vasco, fecha jejum e deixa o Z4

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo, com um a menos em campo, e conquistou a primeira vitória com Fernando Diniz pelo Brasileirão. Matheus Bidu anotou o único gol do Timão no jogo da 13ª rodada que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A equipe comandada por Diniz jogou com um jogador a menos desde os acréscimos do primeiro tempo após a expulsão do volante André.

Situação da tabela

Com a vitória, o Corinthians ganhou um fôlego no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento. A equipe paulista chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Já o Vasco fica na 10ª colocação, com 16 pontos.

FIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!! VITÓRIA DO CORINTHIANS!!!! 🦅 Em casa, o Timão venceu o Vasco pela 13ª rodada do Brasileirão! 🏴🏳️ Corinthians 1 🆚 0 Vasco ⚽ Matheus Bidu#VaiCorinthians pic.twitter.com/yI6SmAdsEG — Corinthians (@Corinthians) April 26, 2026

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CORINTHIANS 1 X 0 VASCO ⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 16h (de Brasília)

👥 Público: 42.352 pessoas

💰 Renda: R$ 3.245.975,15

🟨 Cartões amarelos: Fernando Diniz, Gustavo Henrique, André Carillo e Kauê (Corinthians); Thiago Mendes, Tchê Tchê, Barros e Rojas (Vasco)

🟥 Cartão vermelho: André (Corinthians)

Arbitragem

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda (ES)

: Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES) VAR: Rafael Traci (SC)

Gol

⚽ Matheus Bidu, aos 37' do 1°T (Corinthians)

⚫⚪ Corinthians

Kauê; Raniele Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, Breno Bidon (Matheus Pereira), André e Garro (Carrillo); Vitinho (Lingard) e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

⚫⚪ Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Nuno Moreira), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes (Rojas) e Tchê Tchê (Adson); Brenner, Andrés Gómez e David (Spinelli).

Técnico: Renato Gaúcho

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Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Corinthians começou melhor e criou boa chance aos oito minutos. Yuri Alberto saiu em contra-ataque, invadiu a área, mas foi desarmado por Paulo Henrique. Pouco depois, Allan arriscou de fora da área e mandou para fora, com desvio. Aos 11, Léo Jardim salvou o Vasco. Após cobrança de escanteio, Garro levantou a bola na área, e Gustavo Henrique cabeceou com perigo, mas viu o goleiro fazer a defesa e mandar pela linha de fundo.

Em nova bola parada, o argentino mandou de novo na cabeça do zagueiro, que parou em mais uma defesa de Jardim. O Vasco respondeu aos 25, com um cabeceio de David, para fora. Na sequência, o Timão levou perigo com Matheus Bidu e Vitinho. Minutos depois, Raniele aproveitou a cobrança de escanteio de Garro, cabeceou sozinho e obrigou Léo Jardim a defender. Kauê salvou o Corinthians aos 35. David foi lançado na área e saiu cara a cara com o goleiro, que fez a defesa.

Matheus Bidu abriu o placar para o Corinthians aos 37 minutos. Vitinho tabelou com Garro, que acionou Matheus Bidu na área. Ele bateu para o gol e colocou os donos da casa na frente. Aos 45, André deu forte entrada em Thiago Mendes, recebeu o cartão vermelho direto e deixou o Corinthians com um a menos.

Segundo tempo

Aproveitando a superioridade numérica em campo, o Vasco foi quem tomou as primeiras ações do segundo tempo. Aos dois minutos, Robert Renan soltou uma pancada de fora da área e obrigou Kauê a fazer a defesa e mandar para escanteio. Na sequência, Andrés Gómez tentou de dentro da área e mandou para fora. Depois, foi a vez de Rojas pressionar e mandar perto do gol do Corinthians.

O Vasco quase chegou ao empate aos 22 minutos. PH recebeu no meio de campo, invadiu a área e bateu cruzado para o gol. A bola passou na pequena área de Kauê, mas ninguém completou para o gol. Aos 34, Rojas bateu forte e de longe, mas Kauê fez a defesa. Minutos depois, o Corinthians desafogou da pressão com Yuri Alberto, que isolou a chance de ampliar.

Nos acréscimos, Spinelli recebeu cruzamento na área e cabeceou por cima do gol de Kauê.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Vasco