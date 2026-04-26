Corinthians perde trio para jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão

O Corinthians ganhou mais três desfalques para o duelo contra o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique e o meio-campista Carrillo receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, e cumprirão suspensão automática. Já o volante André foi expulso.

Gustavo Henrique foi advertido pelo árbitro Davi Lacerda de Oliveira por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, após cometer falta e interromper um contra-ataque do Vasco. Carrillo, por sua vez, recebeu o cartão amarelo aos 37 minutos da etapa inicial, durante a comemoração do gol de Matheus Bidu.

Por fim, André recebeu um cartão vermelho direto aos 45 minutos, depois de uma forte entrada em Thiago Mendes. O volante havia cumprido suspensão na rodada anterior, contra o Vitória, após ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras devido a um gesto obsceno.

Sequência do Corinthians

O Corinthians visita o Mirassol no próximo domingo, dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Antes disso, o Timão volta suas atenções para a Libertadores, competição na qual enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena.

Desfalques do Corinthians

Além do trio, o Corinthians seguirá com outros desfalques na sequência da temporada. São eles: Tchoca (dores no púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito), Gui Negão (transição física), Kayke (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento muscular na coxa direita) e Hugo Souza (suspenso pelo STJD).

Por outro lado, o lateral-direito Matheuzinho volta a ficar à disposição após cumprir a suspensão definida pelo STJD em razão da confusão no clássico contra o Palmeiras.

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