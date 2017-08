Paulo Sérgio exalta o Corinthians: “Lembra o futebol alemão”

O ex-jogador Paulo Sérgio está impressionado com o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro com oito pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Grêmio. O estilo de jogo da equipe treinada por Fábio Carille se assemelha ao do futebol alemão, em sua avaliação.

Aos 48 anos, o ex-Corinthians fala com a propriedade de quem atuou por oito anos na Alemanha. Pelo Bayern de Munique, Paulo Sérgio conquistou diversos títulos, entre eles os da Liga dos Campeões da Europa (2000/2001), Campeonato Alemão (1999/2000 e 2000/2001) e Mundial de Clubes (2001).

“O que mais impressiona é a disciplina tática do Corinthians, a vontade em voltar para marcar. Foi o que mais aprendi na Alemanha. O futebol de lá requer essa disciplina tática, todos marcando”, afirmou, em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Campeão paulista de 1988 e brasileiro de 1990 pelo Corinthians, Paulo Sérgio exalta a eficiência tática da equipe alvinegra, que tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas nove gols sofridos. “Isso é muito importante numa equipe, me traz um pouco na memória o futebol alemão, sim”, encerrou.

Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, o Corinthians só voltará a campo em 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera. Isso porque o duelo com a Chapecoense, válido pela 20ª rodada, foi adiado para o dia 23 em função do amistoso entre a equipe catarinense e o Barcelona, nesta segunda-feira, na Espanha.