Corinthians se reapresenta e abre preparação para encarar o Mirassol pelo Brasileiro

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira, um dia após a vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol, pela Libertadores. Agora, o Timão vira a chave e muda o foco para o Campeonato Brasileiro, pelo qual tem um confronto marcado para as 20h30 (de Brasília) deste domingo, diante do Mirassol.
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Como foi o treino
Os primeiros movimentos no centro de treinamento ocorreram na parte interna, com exercícios de força na academia. Em seguida, parte do elenco foi a campo para um trabalho de transição com enfrentamento de três contra dois, além de um jogo de dez contra dez.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Peñarol permaneceram na parte interna para atividades regenerativas.
Desfalques e possíveis retornos
Para enfrentar o Mirassol, o Corinthians segue com alguns desfalques: João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (cirurgia no joelho direito).
Em transição física após se recuperarem de lesões na coxa, Gui Negão e Memphis Depay podem ser novidades para o duelo pelo Brasileirão.
Situação do Corinthians no Brasileirão
Apesar do bom momento na Libertadores, o Corinthians ainda precisa de pontos no Campeonato Brasileiro para se afastar da parte de baixo da tabela e começar a brigar pela primeira metade. Neste momento, o Timão ocupa a 14ª colocação com 15 pontos, um acima do Z4 e sete abaixo do G5.
Próximo jogo do Corinthians
- Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)