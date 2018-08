Osmar Loss elogia Araos e explica reconstrução do Corinthians

Depois de perder jogadores importantes na última janela de transferência, como o zagueiro Balbuena, o lateral-esquerdo Sidcley e o volante Maycon, o Corinthians vive um processo de reconstrução da equipe. Na tarde desta terça-feira, Osmar Loss foi entrevistado pelo presidente Andrés Sanchez para o programa Papo Reto, da Corinthians TV, e comentou sobre o assunto.

“Toda mudança é passível de reconstrução e a gente está fazendo um trabalho juntamente com os demais membros da comissão técnica e a diretoria. Temos um grupo extremamente jovem. O Corinthians tem se preparado para fazer uma equipe para muitos anos. Promoveu jogadores da base e contratou promessas. É um processo todo de reconstrução e vamos sair fortalecidos para buscar um campeonato”, afirmou Loss.

Um dos jogadores contratados com maior expectativa pelo Timão, Ángelo Araos já estreou pelo clube e deve ter mais oportunidades na equipe. Loss elogiou e explicou as áreas de atuação do jogador em campo.

“Araos é um jogador que tem características de meia. Ele pisa na área com bastante frequência, tem o arremate como uma das suas principais qualidade e muita mobilidade. É um jogador que também pode ser utilizado como um segundo volante em momentos mais ofensivos”, explica o comandante.

Atualmente na 8ª colocação do Brasileiro Série A, com 29 pontos, o Corinthians recebe o Atlético-MG, na Arena Corinthians, às 21h (de Brasília), no sábado.

