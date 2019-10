Organizada do Corinthians divulga nota cobrando raça da equipe

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel publicou nesta quinta-feira uma nota em protesto ao atual momento da equipe. Os uniformizados exigem, sobretudo, que os atletas demonstrem mais vontade em campo, mas reiteraram que vão manter o apoio durante as partidas.

De acordo com os Gaviões, a cobrança não é por conquistas, e sim por raça: “Nossa história prova e comprova que títulos nunca foram obrigatoriedade, mas a raça é exigência fundamental”.

“Aos olhos da Fiel, parece que para o elenco, comissão e diretoria, está tudo bem. Aos olhos da Fiel, não está”, completou a organizada, indicando que a indignação envolve diversos setores do clube.

Mesmo com o forte tom de cobrança, a torcida ressaltou que durante os jogos o apoio será o mesmo. No entanto, a pressão deve seguir enquanto as exigências não forem atendidas.

Ocupando a sétima posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Na próxima rodada, a equipe de Fábio Carille visita o Flamengo no Maracanã.

