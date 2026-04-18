Com Kaio César, Corinthians desembarca em Salvador

A delegação do Corinthians chegou à Salvador na noite desta sexta-feira, véspera do duelo contra o Vitória pela 11ª rodada do Brasileirão. O Timão busca encerrar contra a equipe baiana uma sequência de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O ponta Kaio César, que estava lesionado, viajou com a equipe e pode ser mais uma opção para o técnico Fernando Diniz. A bola rola no Barradão às 20h (de Brasília).

O Time do Povo já está no hotel para a concentração! 💪🏽 Amanhã o Corinthians entra em campo aqui em Salvador! ⚫️⚪️ #VaiCorinthians pic.twitter.com/TzGaM5KYU7 — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026

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Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians conta com: Hugo Souza (Kauê); Pedro Milans, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Matheus Pereira), Garro e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Desfalques

Para enfrentar o Vitória, Diniz deve seguir com os desfalques de: Charles (lesão no tornozelo direito), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis).

Matheuzinho e André, expulsos diante do Palmeiras, também são baixas para o Corinthians. Além deles, o goleiro Hugo Souza foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão e pode ser desfalque. O clube, vale lembrar, pode pedir efeito suspensivo.

Por outro lado, o treinador deve contar com o retorno de Kaio César, que iniciou o processo de transição física na última segunda-feira. Reintegrado nesta semana, Alex Santana também pode ser novidade entre os relacionados.

Detalhes da partida