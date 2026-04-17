10 dias de Fernando Diniz no Corinthians: veja resultados, mudanças e números

Os primeiros 10 dias de Fernando Diniz no comando do Corinthians foram marcados por mudanças no time titular e uma sequência de resultados sem derrota. No período, a equipe disputou três partidas, com duas vitórias e um empate, além de manter a invencibilidade na Libertadores.

A estreia de Diniz ocorreu com vitória fora de casa. No primeiro jogo sob o novo comando, o Corinthians venceu o Platense, em Buenos Aires, pela Libertadores. O resultado marcou o início da campanha do treinador na competição continental.

Na sequência, o Corinthians enfrentou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, André e Matheuzinho foram expulsos, e a equipe atuou com dois jogadores a menos por parte do jogo. Mesmo assim, o time conseguiu segurar o empate no clássico.

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Entre as mudanças individuais, o meia Garro passou a ter participação mais constante. Em três jogos com Fernando Diniz, o jogador somou três assistências. Outra alteração foi a sequência dada a Kayke. O atacante havia sido titular apenas uma vez em 2026, mas iniciou todas as partidas desde a chegada do treinador e marcou na estreia da Libertadores.

Na competição continental, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fé, o time chegou a duas vitórias em dois jogos. Além disso, a equipe não sofreu gols nas três partidas disputadas sob o comando de Diniz.

Fora de campo, o treinador abordou questões relacionadas ao elenco. Em sua apresentação, Fernando Diniz declarou que espera a permanência de Memphis Depay no clube.

Em 10 dias, o Corinthians apresentou mudanças na formação, deu sequência a novos jogadores e iniciou a passagem de Fernando Diniz com resultados positivos e sem gols sofridos.

Próximo jogo

Jogo: Vitória x Corinthians

Vitória x Corinthians Data e horário: 18 de março de 2026 (sábado) | 20h (de Brasília)

18 de março de 2026 (sábado) | 20h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Campeonato Brasileiro (12ª rodada) Local: Barradão, em Salvador (BA)

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